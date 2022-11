“No se ajusta a la realidad”: Manu González aclara supuesto conflicto con Argandoña

El periodista español Manu González salió a desmentir los comentarios de Sergio Rojas, quien aseguró que Raquel Argandoña lo había subido y bajado tras opinar de Kel Calderón en el programa “Zona de Estrellas”, luego que se dijera que ella hacía “tongos” para hacer noticia.

Ante esto, Rojas dijo que Manu había hasta amenazas de demanda de parte de Hernán Calderón y mensajes de WhatsApp de parte de Kel. Sin embargo, el español dijo en conversación con Publimetro, que nada de eso era cierto.

“Solo te diré que el fin de semana estuve actuando con Raquel en el Café Concert junto a la Paty y Miguel Anabalón y cero problemas. Muy enfurecida no estaba, la verdad”, comentó de entrada, sorprendido con la consulta sobre el supuesto conflicto.

Además, fue enfático en señalar que “hablo con Raquel con total cordialidad. Sergio dice weas que no sé de dónde saca y no me parece gracioso que me involucre a mí con cosas. Lo que cuenta no se ajusta a verdad. Nunca me han amenazado en la vida con una demanda”.

“Pura fantasía de quien lo narra”

También, lamentó que el expanelista de “Me Late” no lo hubiése llamado para corroborar la información, puesto se conocer hace tiempo y han trabajado juntos.

“A mi nadie me llamó para preguntar por ninguna situación en concreto, ni Kel me escribió por Whatsapp” indicó, agregando que “si vas a contar algo, al menos habla con la fuente. Y Sergio Rojas mi número lo tiene. Por lo que leo en portales, tiene una fijación con esa familia”.

Finalmente, Manu escribió un comunicado donde señala que “esa supuesta conversación amenazante de Raquel Argandoña para con mi persona, es pura fantasía de quien así no narra...Don Hernán Calderon nunca me ha amedrentado con demanda alguna a día de hoy”, sentenció.