“No soy homofóbico, pero...”: Claudio Reyes dispara contra Neme por condición sexual

El actor y comediante político Claudio Reyes se mandó una declaración poco amistosa contra el animador de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, a quien criticó sin piedad por su actitud y personalidad, considerando que “se fue al chancho”, en relación a las gestualidades que realiza el periodista de Mega.

Si bien, no dijo su nombre ni apellido, las referencias hacia su persona fueron más que claras.

“La hueo... del Mega, que está con la Karen. Se fue al chancho tu socia, le falta un día aparecer vestido de mujer nomás. Está demasiado...”.

Acto seguido, hizo hincapié que sus declaraciones no son de homofobia, pero que no le gustaba para nada la actitud que muestra en pantalla.

“Es demasiado...tan femenino”

“Tú sabís que yo no soy homofóbico o no sería amigo tuyo, maric... culia...conche...”, le dijo en broma al animador del canal de Youtube “Facho cola”, Ricardo Delgado. “Pero ya me enferma”, complementó Reyes.

“A mí me gusta el hue... porque es inteligente, pero es demasiado. Uy, tantos modos, tan femenino, tan mara... que sale. ¿Cómo lo permite el canal? Es molesto”, cuestionó el intérprete de Charlie Badulaque.

Ante esas declaraciones, el conductor del espacio político le preguntó directamente si la persona a la que hacía referencia se trataba de José Antonio Neme.

“¿Tú te refieres a Neme?”, le preguntó Delgado.

“No nombremos a hue... quédate callado conchetu... Si sabís a quién me estoy refiriendo y la gente también sabe. Pá qué nombrai a hueo.... Ahueon...culi”, sentenció Reyes, en su tono deslenguado.