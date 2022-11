“Va a pasar algo tremendo”: Eugenia Lemos reveló nuevo proyecto que la reunirá con Alejandra Fosalba

Luego del éxito que obtuvo junto a la actriz Alejandra Fosalba con su serie de moda para redes sociales “Malena y Sofía”, Eugenia Lemos quedó con el ánimo por los cielos y, prueba de ello, es el anuncio que este domingo realizó en un sitio de espectáculos nacional.

En entrevista con pagina7.cl fue que la infuencer argentina confirmó que junto a la nueva temporada que tendrá la serie junto a Fosalba, ya están trabajando en lo que será un spin off de “Malena y Sofía”.

“Ahora nos vamos a grabar un spin off, que será una aventura muy veraniega. No te puedo adelantar mucho, pero va a haber moda, arena y sol, también será con la Ale Fosalba (...) va a pasar algo tremendo, con mucha agua, será divertido”, adelantó Lemos a pagina7.cl.

La ilusión de Eugenia Lemos

El nuevo proyecto audiovisual, indica Euge, dio sus primeras pistas gracias “al éxito de la serie, nos fue demasiado bien con la primera temporada, la segunda se va a grabar en marzo”.

“Nuestros auspiciadores nos dijeron: ‘Chicas, hagamos más, porque esto fue increíble’. Yo destaco que este es un proyecto muy novedoso, ya que es hacer cine, pero para las redes sociales. Es un contenido muy exclusivo para las marcas que no lo van a encontrar en otra plataforma”, reconoce la tambipen actriz transandina, quien reconoce en Fosalba a una gran amiga y un alma gemela en material laboral.

El nuevo proyecto de Eugenia Lemos y Alejandra Fosalba será un spin off de la ciberserie "Malena y Sofía". Fuente: Instagram @eugenialemosok.

“Soy bastante trabajólica y a veces me cuesta enganchar con las personas, porque en ocasiones no me entienden, pero con Alejandra somos las dos así”, contó.

“Nos tomamos un café y terminamos armando un proyecto. Disfrutamos el trabajo, no hay nada mejor que hacer ese mix, o sea, realizar lo que te gusta, disfrutarlo y apasionarte con eso. Trabajamos hasta los domingos, para que conozcan el nivel de intensidad (...) un detalle que no es menor, nuestro productor es Matías (la pareja de Eugenia), así que con eso también nos reímos porque yo digo ‘a él lo comparto’”, finalizó.