Álvaro Gómez recuerda cuando fue detenido: “Me hicieron caminar esposado y la gente se tomaba fotos conmigo”

Este lunes en “Juego textual”, estuvo como invitado al actor Álvaro Gómez, conocido por roles en teleseries como “Pacto de sangre”, “Las Vega’s”, “Martín Rivas” y “Amanda”. Y de entrada, Begoña Basauri le preguntó al público por qué fue detenido Álvaro en 2020.

El 93% respondió que fue por conducir su moto sin patente. El actor contó que iba en su moto a trabajar al teatro cuando lo detuvo un carabinero, y justo él llevaba guardada la patente debajo del asiento, porque se le había caído.

“Me llevaron a la comisaría. Me llevaron a constatar daños y ahí me esposaron, y eso fue vergonzoso. Me hicieron caminar esposado y la gente me abrazaba y se tomaba fotos conmigo. Cuando caché que ponerme pesado no iba a funcionar empecé a posar”, relató.

Imita a Feliciano

Luego el turno fue de Katty, quien le preguntó al público por el talento oculto de Álvaro: tallar madera o imitar a José Feliciano. El público votó en un 51% que su talento es imitar al cantautor puertorriqueño, y el actor lo confirmó, revelando que tuvo una banda que hacía covers rockeros de cantantes retro y que preparó el personaje de Feliciano para un programa de imitadores. A continuación, demostró su talento cantando “Cuando pienso en ti”.