Bárbara Rebolledo y su experiencia en la Convención: “No volvería a presentarme a un cargo de elección popular”

La periodista Bárbara Rebolledo reconoció este lunes, en entrevista con Eduardo Fuentes en “Buenas noches a todos”, que es muy improbable que vuelva a presentarse a la elección de un cargo popular luego de su experiencia de constituyente en la Convención Constitucional.

La comunicadora asumió que si bien el participar de la redacción del borrador de nueva Constitución fue algo “épico”, considerando la connotación histórica del proceso, la forma en que llegó a intervenir del mismo, vía elección popular, fue algo que nunca más haría.

“Me preguntas si ¿me gustó ir a una elección? La verdad es que no, no me gustó. De hecho, yo siempre como periodista decía: ‘¿Cómo es esto de que tú hablís (sic)? ¡Vote por mí!’. Lo encontraba como tan egocéntrico y de hecho, cuando yo estaba en campaña, como que no quería poner esos letreros porque me daban unos monos atroces”, reveló la periodista en el late de TVN, quien aseguró que su principal motivación en participar de la CC estuvo en su deseo de incorporar a la Carta Magna el derecho de las personas infértiles a recibir subsidio del Estado para realizarse los tratamientos de fertilidad y las ganas de hacerse cargo de las peticiones de un país dividido luego del estallido social.

“Me pasó que, como te decía hace un ratito, cuando yo estaba haciendo un programa en TV+, me tocó el estallido social ahí, y cuando yo vi eso, como periodista yo siempre había sido muy crítica de los políticos, en general, al trabajo del Congreso, bueno, al Legislativo, al Ejecutivo, entonces, como periodista es súper fácil tomar distancia, mirar, y criticar y todo. Cuando veo eso, y veo que se está quemando la ciudad donde yo crecí, Talca. El mercado, que estaba a tres cuadras de mi casa, la pescadería del señor donde nosotros comprábamos el pescado, yo decía: ‘Dios mío, a lo que hemos llegado’ y hay que hacer algo. Entonces, dije, como dice nuestro actual Presidente, que ‘otra cosa es con guitarra’, así que voy a cruzar el río y me voy a meter a esta cuestión”, contó.

La convicción de Bárbara Rebolledo

“Yo estaba convencida que una Constitución buena podía, de alguna manera, empezar a escribir nuevamente lo que Chile debía hacer. Era un Chile que nacía desde un nuevo espacio y no un Chile que heredaba muchas cosas. Entonces, donde había una división clásica, que era el golpe de Estado, y que dividía a unos que pensaban de una manera, en un lado de acá, y a otros en el lado de allá. Cuando normalmente en el mundo, las derechas y las izquierdas responden a ciertos tipos de creencias, básicamente, no a apoyos a señores que estuvieron antes. Entonces, mira me costó, pero dije que tenía las ganas de hacer algo y el tema de la infertilidad me volvía loca”, prosiguió.

“Hace rato que estaba dándole vuelta cómo hacer algo para transformar esto en una política pública. Lo había conversado con algunos senadores, diputados. De hecho, el doctor que a mí me trató había presentado distintos proyectos en el Congreso, pero todo quedaba empantanado y nunca se avanzaba. Entonces yo decía que la Convención va a ser una oportunidad para poder lograr que todas las personas que quieran ser padres no vean mermado su sueño por culpa del no poder tener la plata para pagar el tratamiento. Y ahí me quise meter en esto”, recalcó Rebolledo, quien insistió en que la modalidad para definir a los convencionales, a través de una elección, no fue lo más apropiado.

“No me gustó el proceso eleccionario, porque lo encontraba como freak. De hecho, creo que es la parte más compleja del proceso, bueno, y después que fue duro el trabajo al interior de la Convención, pero si tú me decís (sic) si lo repetiría, sí lo repetiría como experiencia, pero nunca me volvería a postular. Es bolita de cristal: vas a entrar a la Convención, nada de lo que propongas se va a aprobar, va a ser súper duro para aquellos que están en tu sector. En fin, te van a ningunear, te van a maltratar, todo esto, pero también vas a conocer gente bonita y todo. ¿Vuelves a meterte? Sí, vuelvo a meterme”, aclaró la periodista, quien al ser consultada por Fuentes si tenía intenciones de iniciar una carrera política luego de su participación en la Convención, fue categórica para descartarlo, de momento.

“Volver a presentarme en un cargo de elección popular, por el momento, yo no sé si estoy con estrés postraumático, pero creo que todavía no. Es que escribir una Constitución, para aquellos que amamos la historia, era algo así como épico, como dirían lo cabros jóvenes ahora”, cerró.