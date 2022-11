“Les gusta la ley del burro cach...”: Maldonado defendió a Gonzalo Valenzuela que dijo haber sufrido acoso sexual

Patricia Maldonado no quedó indiferente a los recientes dichos del actor Gonzalo Valenzuela que, durante una conversación con Tonka Tomicic, aseguró haber sufrido acoso sexual: “Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que conozco”.

En el programa de YouTube de Tomicic, el actor recordó su apodo “El Manguera”, el cual surgió tras un personaje que interpretó en la obra de teatro Sinvergüenzas hace ya 20 años atrás.

“Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que conozco. Abusado, que te griten en la calle, que te toquen el poto. Todo aquello de lo que estamos en contra, a mí me pasa constantemente”, confesó Valenzuela en el programa Tenemos que hablar de sexo, de la animadora de Canal 13.

Por lo mismo, desde su tribuna del programa de YouTube “Las Indomables”, Paty Maldonado -fiel a su estilo- entregó su sincera opinión, tal como consignó el sitio de La Cuarta.

Cata Pulido inició el debate comentando que “no me cabe la menor duda” que para los hombres era más complejo denunciar este tipo de cosas.

Y con respecto a los dichos de Valenzuela, Paty Maldonado agregó que le llevaban fotos de mujeres desnudas, que “eso no tiene nada del otro mundo. Pero no me cabe duda que dentro del medio deben haber personas que tienen un poder y que son capaces de usarlo para lograr el propósito”, aseguró.

Luego, la Maldo emitió una ácida crítica en contra de las mujeres, asegurando que tenían un doble estandar con respecto a los temas de acoso sexual.

“Pero si a las mujeres les gusta la ley del burro cachero, claro, predicando con los genitales en la mano”, señaló la ex panelista de Mucho Gusto. Por eso añadió que: “Y cuando van las minas y le agarran las bolas a las personas, el traste, y le meten las manos hasta el fondo. ‘Mijito rico te quiero comer’. ¿Qué es eso?”.

“¿Sabes lo que le gritaban a Ricky Martin? ‘Ricky, te queremos puro (culi…)’. ¡Qué lindo, las mujeres feministas! Hue… cara de raja, son unas cara de raja”, sentenció Maldonado.

Por parte, Cata Pulido lamentó lo que estaba viviendo Gonzalo, señalando que lo conocía y que lo quería.

[ LEE TAMBIÉN: El otro “Manguera” apoya dichos de Gonzalo Valenzuela por el acoso sexual a hombres: “Me llegan desnudos por Instagram” ]