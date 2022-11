“Me dicen la doctorcita”: protagonista de “Hijos del desierto” debutó como cantante en evento social

Un estreno íntimo fue el marcó anoche el debut como cantante de la actriz franco-chilena María José Weigel, quien en un evento de una marca internacional de perfume presentó sus composiciones en versión acústica.

“Es el primer evento en el que presento mis composiciones en versión acústica”, afirmó en lun.com la protagonista de la teleserie de Mega “Hijos del desierto”, donde interpreta el papel de la doctora Eloísa González, un personaje que le ha permitido ganarse una popularidad impensada entre la gente para quien además ganó la competencia de talentos de la Teletón ofreciendo una impecable interpretación del tema “Que nadie sepa mi sufrir” en español y francés.

La cantante de “Hijos del desierto”

“Yo soy actriz, pero comencé mi carrera como cantante hace dos años”, cuenta María José, cuyo talento actoral en novelas de Mega, que le ha dado una exposición mediática, pretende compartirlo con su incipiente carrera musical.

María José Weigel. Fuente: Instagram @marijo.weigel.

“Me están empezando a reconocer en la calle, sobre todo los fines de semana que ando más relajada, porque todos los días tomo el metro, voy con el pelo tomado y lentes, y así no me reconocen. Es bonito ver la buena onda de la gente. Me dicen la doctorcita”, finalizó.

Cabe recordar que la primera incursión pública de Weigel con la música se pudo ver durante la pasada campaña solidaria de la Teletón, donde la protagonista de “Hijos del desierto” sorprendió al público y al jurado del bloque de la “Talentón” al demostrar su calidad vocal cuando versionó en español y francés la canción “Que nadie sepa mi sufrir”.

En la ocasión, y luego de la masiva manifestación de apoyo del público, fue que el jurado -integrado por Luis Jara, Kanela y Fernando Godoy- consagró como ganadora del bloque a la actriz, quien en la competencia se impuso a otras famosas como su colega María José Bello, la comediante Belén Mora (con su marido, Toto Acuña), la periodista Carla Zunino, la argentina Lucila Vit y el actor Otilio Castro.