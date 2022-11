“No tienen nada que estar haciendo en las calles”: Mónica Pérez reclamó por niños armados con cuchillos en centro de Santiago

Una fuerte reacción fue la que tuvo esta tarde la periodista y conductora del noticiario T13 Tarde, Mónica Pérez, quien criticó a la madre de los dos menores que se convirtieron en viral de redes sociales por amenazar con cuchillos a una vendedora en el centro de Santiago.

La impactante imagen, que en palabras del periodista del noticiario, Miguel Acuña, fue captada hace dos semanas en el registro audiovisual que se viralizó este lunes, no dejó indiferente a Pérez, quien luego de escuchar el testimonio de otra mujer reclamando porque esos niños de 12 y 14 años debían estar trabajando en la calle con su mamá y no estudiando, ya que ella estaba ilegal en el país, criticó con dureza a la progenitora de los menores.

Los reclamos de la periodista se hicieron evidentes posterior a una segunda nota del noticiario, donde su colega mostró imágenes de un niño de no más de 6 a 7 años que, acompañado de su madre, entró a robar -por segunda ocasión- a un local del comercio chino.

La molestia de Mónica Pérez

“Que impresionantes las imágenes Miguel. Esto es lo tremendo de que los padres utilicen a los niños en este tipo de actos delictuales”, inició la conductora de T13, quien luego de ello aclaró que todos los menores, incluso los hijos de extranjeros indocumentados en Chile, tienen derecho a educación gratuita en el país.

“Me llama mucho la atención esa declaración que tú tomaste en la calle, de una señora que dice ‘estos niños’, que vimos en el primer video, los de los cuchillos, no tienen derecho a educación en Chile porque la mamá está ilegal. Y eso es falso. Y me gustaría decirlo, aprovechando este medio de comunicación, porque Chile ha ratificado y firmado tratados y convenios internacionales que le aseguran a todas las niñas y niños que lleguen, migrantes, regulares o irregulares, la posibilidad de estudiar gratuitamente en cualquier colegio”, explicó la periodista.

“No necesitan ser regulares estos niños. Cualquier niño que esté en Chile, en cualquier situación legal, tiene no sólo el derecho y los padres el deber de llevarlos a ser educados. La educación en Chile es obligatoria y, por tanto, una madre no puede decir y mantener a sus hijos en la calle. Ya sea delinquiendo o ayudándola a ella a trabajar, porque supuestamente ella es ilegal o irregular y no pueden ir los niños al colegio. Eso es falso”, prosiguió una disgustada Pérez.

“Están los servicios, está la ley, y los primeros que tienen que cumplir esa ley son los padres de esos niños, porque un niño de 12 o 14 años no tiene nada que estar haciendo en la calle, sino que tienen que estar siendo educados”, continuó la figura de Canal 13, quien finalizó su intervención asegurando que este derecho universal es el mejor mecanismo para combatir, en parte, la delincuencia y carencias infantiles.

“Es más, le dan beneficios de todo tipo. Pase escolar, seguro escolar, alimentación. Es decir, el mejor lugar donde puede estar un niño que desafortunadamente por, no sé, su familia tiene que trabajar, como tú mencionabas, ahí en la calle, es justamente incorporarse al sistema educacional chileno porque va a tener muchas ventajas y desde luego un medioambiente seguro para poder desarrollarse como niño que es”, sentenció.