Papá argentino prefiere ver el Mundial que ir a la graduación de su hija

No cabe duda que la pasión que genera el Mundial de futbol llega a dimensiones muy grandes, en los aficionados al balompié.

De hecho, muchos optan por realizar acciones extremas con tal de presentarse en el país sede y alentar a a su combinado nacional.

Algunos piden grandes préstamos, otros hipotecan sus casas, mientras que hay quienes venden sus propiedades y automóviles. Todo es válido con tal de estar en la fiesta mundialista.

Sin embargo eso no es todo. Los hinchas que siguen a su representativo nacional, lo único que quieren es ver todos los partidos desde el televisor.

Papá prefiere ver a Argentina en el Mundial que ir a la graduación de su hija

Uno de los casos que se volvió viral fue el de un padre argentino, quien tuvo una discusión con su hija, debido a que habían puesto el horario de entrega de diplomas a la misma hora que el juego entre la Albiceleste y la Selección Mexicana.

El audio que manda el progenitor a su descendiente es muy curioso, ya que se nota muy enojado.

Además, asegura que va a hacer hasta lo imposible para que muevan la hora de evento en la escuela, pues no se iba a perder ese duelo de “vida o muerte”.

Aunque la estudiante desea que su papá la acompañé, él sólo piensa en el duelo entre sudamericanos y aztecas.

🇦🇷 El padre tiene entrega de diplomas de la hija, pero coincide con Argentina-México. La conversación no tiene desperdicio. Fúlbo. pic.twitter.com/egR6FPNYeB — FÚTBOL ARGENTINO 🇦🇷 (@TodaLaPrimeraA) November 25, 2022

Lo primero que hace el señor es tratar de convencer a su hija para que hable con sus compañeras y padres, con la intención de mover la fecha.

“Te amo hasta el infinito y el más allá, te doy un riñón, te lo juro, lo que vos me pidas, pero esto no, te lo pido por favor”, le reclama el progenitor a la joven.

Asegura que el título no tiene valor

De hecho, el hombre le dice que el papel no tienen ningún valor, por lo que él tampoco recogió el suyo. El padre no entiende cómo pudieron escoger una fecha en la que no prioricen el partido de la Albiceleste.

“Están todos locos. Me parece una pelotudez. No me cabe duda de que hay pelotudos sueltos por el mundo”, dice en un tono muy molesto.

La actitud del papá creó polémica en las redes; algunos argentinos comprendieron la importancia que tiene un partido mundialista, mientras que otros reprocharon sus acciones.