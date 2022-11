Amistad sin miedo a nada: Helena Bonham Carter defiende a Johnny Depp y así ha sido su relación

Los amigos son hermanos que regala la vida y esto lo saben muy bien los actores Johnny Depp y Helena Bonham, quienes mantienen una sólida y estrecha amistad, que no solo los mantiene unidos no solo dentro de los plató de grabación, sino también afuera. Es por esta razón que la actriz, una vez más salió en defensa de su compañero de películas.

Esta semana Helena se pronunció sobre lo que vivió Depp cuando fue acusado de presuntamente golpear a su exesposa Amber Heard y que derivó en un sonado y mediático juicio por difamación, que finalmente ganó el intérprete de Jack Sparrow, en “Piratas del Caribe”.

“Ha sido completamente vindicado”, dijo la actriz en una entrevista que ofreció para el diario The Times. Añadió: “Creo que ahora está bien”.

Estas declaraciones guardan relación con el juicio en el que encontraron culpable a Amber por difamar a su expareja, quien vio cómo su vida artística se iba en picada por estas acusaciones infundadas.

Helena también manifestó: “¿Cancelas a un genio por sus prácticas sexuales? (...) Habría millones de personas a las que cancelar si mirásemos de cerca su vida personal. No puedes prohibir a las personas.

Odio la cultura de la cancelación. Se ha vuelto bastante histérica. Hay una especie de caza de brujas y falta de comprensión”.

Una amistad invencible

Cuando comenzó el proceso judicial en contra de su amigo “Jack Sparrow”, Helena no dudo jamás de la inocencia del actor, y en año pasado expresó: “Hay algo bastante de la vieja escuela en Johnny, con esas formas, nada de esto tiene sentido. Pero el hombre no es estúpido. No habría llegado hasta aquí si pensara que está equivocado”.

Bonham Carter y Depp mantienen una amistad desde hace muchos años, y en una oportunidad, ella manifestó que los que los unió fue ambos odiaban cómo se veían en pantalla. Ella se casó con Tim Burton, con quien tuvo dos hijos: Billy Ray y Nell. Depp es el padrino el primogénito del afamado director de cine.

La química entre ellos están genuina, que han participado juntos en siete películas: El cadáver de la novia, Sombras tenebrosas, Charlie y la fábrica de chocolates, Alicia en el país de la Maravillas, Alicia a través del espejo, Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet y El llanero solitario.

En junio de este año, Johnny Depp ganó la demanda. El jurado encontró culpable de difamación a su exesposa Amber Heard, quien lo acusó de violencia doméstica en una columna escrita por ella misma y publicada en The Washington Post.

Ella deberá pagarla 15 millones de dólares ad Depp: US$10 millones como compensación por los daños y US$5 millones en calidad de daños punitivos.