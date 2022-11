“¡Cada vez más divina!”: Lucerito Mijares se llena de halagos por su show y agradece los aplausos

Lucero y Mijares siguen divirtiendo al público con su gira Hasta que se nos hizo y sin duda alguna, quien más ha disfrutado de los shows ha sido su hija Lucerito Mijares pues ha tenido la oportunidad de subir a cantar y bailar con ellos.

Aunque lleva un par de años sorprendiendo a todos con su gran talento, la joven apenas está comenzando a despuntar como artista por lo que presentarse frente a una audiencia masiva en recintos como el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, no es cualquier cosa.

Con el año a punto de terminar, Lucerito aprovechó su redes sociales para enviar un mensaje a los fans que la han apoyado e hizo una mención especial a la cantante Tina Turner.

“Gracias Auditorio Nacional, les agradezco con todo mi corazón sus aplausos y cariño! @tinaturner te amo”.

Y es que en uno de sus números musicales, Lucerito hace un cover del tema de Tina Turner “Rolling Down the River” con lo que no sólo ha presumido su gran pronunciación en inglés sino su rango vocal.

Durante ese número, Lucero y Mijares se convierten en bailarina y músico respectivamente para dejar brillar a su hija.

Junto al mensaje de agradecimiento, Lucerito compartió un clip del momento y de inmediato se llenó de halagos por parte de los fanáticos que destacaron la energía que derrochan juntos, así como la gran proyección escénica que tiene.

“¿¡Cómo le pongo un millón de corazones a este post?!”, expresó Lucero mamá, mientras que también se lee un mensaje de Angélica Vale que dice: “¡Eres lo máximoooooooo!”. Aracely Arámbula también dedicó unas palabras: “Qué belleza, Lucerito”.

Por su parte, los seguidores de la joven reiteraron su apoyo y aplaudieron lo mucho que ha crecido y triunfado con su propio brillo.

“Triunfaste! Heredaste todo el talento de tus papis y con tu toque personal, haces tu propia magia!”. “¡Wow! Tienes una estrella enorme y qué tal la cara de Mijares babeando por ti”. “Caramba, qué increíble escucharte cantar bebé”. “Maravillosa, somos nosotros los que agradecemos que nos regalas tu VOZ y tu enorme TALENTO”. “¡Cada vez más divina!”. “Mi niña eres espectacular, siempre es un placer escucharte y estaremos ahí para aplaudirte, se te quiere mucho mi amor”, se lee.

Lucerito no necesita escándalos ni cambiar por nadie, así ha callado muchas bocas

Mientras que en redes sociales muchos se han atrevido a criticarla por su aspecto e incluso han llegado a señalar que está donde está por sus famosos padres y no por talento propio, Lucerito ha demostrado que tiene todo para triunfar sin darle gusto a nadie.

Ella sabe mejor que nadie que no hay nada más poderoso que aferrarse a su esencia y que, sin importar que sus famosos padres fueron su principal plataforma para estar donde está, se ha esforzado en prepararse, ha crecido y lo ha demostrado en cada show.