Estrenan novedoso programa infantil que estimula a los niños a descubrir el mundo: “Curiociencia”

Durante esta mañana de miércoles, en el Colegio Artístico Sol del Illimani fue lanzado oficialmente el nuevo programa para televisión de divulgación científica para niños y niñas, Curiociencia.

El espacio consta de 10 episodios que estimulan aspectos propios de la curiosidad infantil para dar respuesta y conocer el por qué de temas científicos, de salud, tecnológicos y de medioambiente; como propiedades medicinales de las plantas, funcionamiento del cerebro, sistema planetario, vacunas y sequía.

La ceremonia de lanzamiento de Curiociencia –proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación- fue encabezada por la s ubsecretaria de Ciencia, Carolina Gainza; la directora de Programación de NTV, Mariana Hidalgo; y el director del Colegio Artístico Sol del Illimani, Rodrigo Faulbaum.

“Como Ministerio de Ciencia, tenemos la convicción de que no podemos reducir nuestro trabajo a un papel meramente técnico. Nuestra misión es que la investigación, la innovación y el desarrollo de las ciencias y los conocimientos impacten positivamente en el bienestar de las chilenas y chilenos”, indicó la subsecretaria de Ciencia, Carolina Gainza.

Además, agregó que “Los Concursos Ciencia Pública que financia nuestro ministerio están en el corazón de este objetivo, ya que propician la generación de espacios y experiencias, la interacción entre las personas y los conocimientos”.

En la actividad de lanzamiento se presentó la orquesta infantil del establecimiento, en el cual estudian dos de los cuatro niños que integran el espacio. También se presentó el tráiler del programa, para luego realizar un experimento con estudiantes de tercero a sexto básico del colegio -segmento etario al cual está dirigido el programa-, el cual está incluido en la programación de Curiociencia y que muestra la importancia del agua y cómo cuidar este recurso.

Este espacio no es el programa tradicional para niños, sino que un programa de divulgación científica que se centra en la infancia y dos aspectos claves de esa etapa del desarrollo: curiosidad y pensamiento científico.

“Curiociencia, es un ejemplo de ciencia al servicio de las personas. Cada capítulo despierta la curiosidad no solo de los niños sino que también de sus padres, abuelos, de los profesores y de una manera entretenida, creativa; entrega conocimientos, explica situaciones que observamos a diario a nuestro alrededor”, explicó la subsecretaria.

Curiociencia es un club de ciencia donde Carmen, Clemente, Gaspar y Emilia, los curioniños, cocinan, bailan, tocan instrumentos, leen, investigan y todo lo que sea necesario para explorar y descubrir nuevos conocimientos, apoyados por dos científicos: Evelyn y Luis.

A través del uso de diferentes recursos audiovisuales y didácticos y de la interacción con la Curiopedia -un sistema operativo que los pone en contacto con personas de ayer y con científicas y científicos de hoy en diferentes disciplinas-, encuentran respuestas a su curiosidad.

Especialistas que apoyan a los niños

Luis Chavarría -uno de los presentadores- es astrónomo y representante de la ESO en Chile. Ha estado vinculado anteriormente con proyectos de difusión de la ciencia, participando como presentador en el programa infantil de divulgación científica exhibido en TVEduca, “Tengo una pregunta”, y como director del programa de Astronomía en ANID.

Por su parte, Evelyn Cordero, es candidata a doctora en neurociencia, también fue presentadora en el programa “Tengo una pregunta”, y preside la Fundación Arrebol, en donde se encargan de promover un enfoque de enseñanza basada en la evidencia en la educación chilena.

“En este programa, somos mediadores del conocimiento. Apoyamos a los niños con sus preguntas, hacemos algunas sugerencias y les orientamos sobre libros o científicas y científicos a los que pueden consultar. También formamos parte de su imaginación y estamos muy disponibles para jugar. Sobre todo, procuramos no aleccionar. No porque el ‘rol de enseñar’ que muchas veces tomamos los adultos no sea relevante, sino porque acá, la búsqueda del conocimiento en los niños y su reflexión durante el proceso, es lo que se quiere relevar”, explicó Evelyn Cordero.

Curiociencia fue uno de los proyectos ganadores de la versión 2021 del Concurso Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, específicamente para el desarrollo de productos de divulgación del conocimiento; y cuenta además con el apoyo del Centro de Comunicaciones de las Ciencias de la Universidad Autónoma.

“El programa Ciencia Pública democratiza la ciencia y su alcance, entre distintas audiencias a las que llegan los productos que financia. En el caso de Curiociencia se trata de un programa infantil para la divulgación científica, donde los niños y niñas tienen un rol protagónico en la construcción de su propio conocimiento”, destacó Tatiana Lorca, directora del proyecto Curiociencia.

Durante cada capítulo, las historias ocurren en espacios entretenidos y donde se utilizan artefactos que propician el aprendizaje. Es el caso de la Curiopedia, un sistema operativo que colabora dando información adicional para complementar lo que se investiga; el Curioteatro, que recrea los temas abordados usando materiales simples; y el Dormilatorio, donde se montan algunas investigaciones.

También cada capítulo presenta a un investigador o investigadora, de distintas áreas de la ciencia, tecnología y salud, para que converse con los pequeños que aparecen en el espacio, y puedan aprender de manera didáctica y sencilla el sentido y los alcances de los aspectos teóricos e investigativos vinculados con cada tema.

Algunos de estos especialistas que conversan con los niños son Pedro Maldonado, neurobiólogo e investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica (BNI); José Maza, astrónomo y divulgador científico, Premio Nacional de Ciencias Exactas de Chile; Adriana Bastías, doctora en Bioquímica, experta en biodiversidad y plantas nativas de Chile; y Teresa Paneque, astrónoma y autora de libros para niños; entre otras expertas y expertos.

Curiociencia consta de 10 episodios, donde los niños recorren y aprenden sobre distintas temáticas: plantas y propiedades medicinales; avances tecnológicos; misterios del cerebro; vida extraterrestre; especies en peligro de extinción; vacunas; matemáticas y creatividad; la sequía y la importancia del agua; el sistema inmunológico; y el movimiento de los planetas en torno al Sol.

El programa se transmitirá en exclusiva a partir del 30 de noviembre, a través del sitio web de NTV ( www.tvn.cl/ntv ) y sus redes sociales, además de TVN Play ( www.tvnplay.cl/ ). También se puede ver en www.curiociencia.cl donde además de los capítulos, se puede acceder a material complementario. El estreno en la señal abierta de NTV será el viernes 9 de diciembre a las 17 horas.

Curiociencia