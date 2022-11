La osada pregunta con la que Karen Doggenweiler sonrojó a Mónica Rincón por su fanatismo por Chayanne

Un jocoso e inesperado momento vivieron esta mañana la animadora de “Mucho Gusto”, Karen Doggenweiler, y la periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, luego que la figura de Mega le hiciera una osada pregunta a la panelista de “Tolerancia Cero”.

Todo sucedió minutos antes de las 9:00 horas, cuando Rincón realizó un contacto con los conductores del matinal de Mega para entregar detalles de la campaña que inició hace algunos días en redes sociales para que la organización del Festival de Viña trajera al cantante Chayanne al escenario de la Quinta Vergara.

Reconocida fan del artista puertorriqueño, la periodista contó de sus escaramuzas para que la alcaldesa viñamarina, Macarena Ripamonti, diera luz verde a la contratación del cantante y su cercanía con el fans club chileno del artista, cuando Doggenweiler hizo un alcance a uno de los souvenirs de Chayanne que tenía Rincón en su hogar.

La pregunta de Karen Doggenweiler

“Yo creo que soy honoraria (integrante del fans club), no soy oficial, pero las chicas de ‘Calipso’ me han hecho regalos a lo largo de la historia, me regalaron alguna vez un cojín de Chayanne. Me regalaron varias cosas de él”, inició la periodista, quien se encontró con la primera pregunta en doble sentido de Karen.

“¿Duermes con él?”, lanzó entre risas la conductora del matinal, segundos a antes que la periodista mostrara un nuevo muñeco con el rostro impreso del artista.

“Mira, la verdad es que una amiga me robó el cojín de Chayanne, pero yo tengo otro”, respondió con inocencia Rincón.

Al ver el peluche, José Antonio Neme intervino en la entrevista para lanzar un: “¡Ay! Un ‘Chayanncito’”, antes de susurrarle a su compañera que ella debería hacerle la siguiente pregunta. “Pregúntale tú, porque yo no puedo...”.

Algo desorientada por el diálogo cómplice que se dio entre Neme y Doggenweiler, la periodista quiso salir de su duda preguntando “¿qué?” es lo que querían consultarle, dejando vía libre a la animadora para que le hiciera la irónica consulta.

“No, es que me llama la atención la forma (del peluche) simplemente, jajajá, pero está muy bonito”, agregó Doggenweiler.

“Ah, yo no le había visto ninguna maldad. ¡Pero Karen!”, respondió Rincón, a esas alturas sonrojada por el evidente doble sentido de Doggenweiler, quien entre risas trató de explicarle el motivo de su osada pregunta: “Oye, pero Mónica, no...”.

Al final, fue Neme quien más disfrutó con la salida de su compañera.

“¡Perdónala! Porque anda viendo cosas donde no las hay. ¡Perdónala! Ay, a mi amiga le cortaron el gas. ¡Le cortaron el gas! Le tiene el gas cortado. Le prometieron que iba a llegar a La Moneda y aquí está, en un matinal. Así son los políticos de mentirosos. ¿Ves tú? Tú (Rincón) que haces entrevistas, le dijeron (a Karen) ‘Si, no, si vamos a llegar a La Moneda’ y mira donde está, en un matinal”, explicó el periodista, mientras su colega del matinal se excusaba pidiendo que la dejaran “fantasear (...) déjame fantasear, déjame fantasear”.