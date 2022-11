Marlen Olivari y el “Che Copete” vuelven a los escenarios: “Nada del chiste de gay, ni de la esposa”

Han pasado 15 años desde que Marlen Olivari y Ernesto Belloni pisaron juntos un escenario. Sin embargo, esto está a punto de cambiar, puesto que la dupla televisiva confirmó que se encuentran preparando su regreso con un nuevo espectáculo de humor, con fechas ya confirmadas para el verano.

La modelo y el “Che Copete” conversaron con LUN y confirmaron que su retorno será el 12 de enero en un café concert. De pasada, aseguraron que han puesto mucho “cuidado” en el guión, pero “sin perder la esencia” que tanto los caracteriza.

“No se trata de ponernos el traje de cura y de monja”, pero “sí estamos teniendo cuidado en nuestros guiones y en lo que hablamos”, explicó.

Cabe recordar que Ernesto realizó un fuerte mea culpa durante el Festival de Viña durante el 2020, en donde lo pudimos ver reflexionando sobre el humor que ese entonces hacía.

“La única diferencia es que el humor ahora no pasa por la mujer. No va a pasar por la Marlen (...) Sé que a la gente hoy no le gusta esa cuestión de dejar a la mujer en ropa interior, tampoco denostar a las personas, nada del chiste de gay, ni de la esposa. Ahora hay que hacer equilibrio, lanzar un chiste de la esposa y del esposo. En esas cosas la gente está sensible”, aseguró.

No obstante, el humorista enfatiza en que “el que va a ver a Belloni y la Marlén sabe a lo que va. Claro, ahora con algunas restricciones”, afirmó.

“Ya no estamos para sacarnos la ropa. Eso ya no corresponde. Ahora la Marlen está en su calidad de actriz y no de mujer sensual como era antes. Estamos en una parada más respetuosa con la mujer”, manifestó.