Mujer sigue a su marido a un motel y descubre que es infiel con un hombre

No cabe duda de que las infidelidades suelen ser un tema que inunda las redes sociales.

De hecho, en TikTok se han viralizado muchos videos, en los que las personas deciden evidenciar los engaños de sus parejas.

Hace algunos días le dio la vuelta al mundo la infidelidad de un mexicano que se bajaba de su automóvil, mientras dejaba su Bluetooth prendido; como consecuencia, su mujer descubrió que hablaba con otra mujer.

Ese es sólo un ejemplo de lo que se puede encontrar en las redes sociales.

Mujer sigue a su esposo a un hotel y descubre que lo engaña con un hombre

La última historia le dio la vuelta al mundo, debido a que una mujer publicó en TikTok la historia sobre cómo descubrió la infidelidad de su pareja.

Ella ya tenía algunas sospechas, por lo que optó seguirlo a un hotel, donde descubrió algo que no imaginaba.

Y es que tenía razón en que su esposo la engañaba, pero nunca imaginó que sería con un hombre, quien es compañero de su trabajo.

Lo narran en TikTok

Marisela Ruiz Sinaloa fue la encargada de compartir la historia de una seguidora, aunque hablando en primera persona como si ella fuera la protagonista.

En el relato cuenta que no tenía sospechas de que su esposo fuera gay; de hecho, muchas de sus amigas la envidiaban, ya que la trataba como una “reina” y le compraba todo lo que quisiera.

Sin embargo, comenzó a dudar de su pareja cuando hizo frecuente llegar tarde a su casa; su esposo le decía que tenía que doblar horas en su lugar de trabajo.

Lo siguió a su trabajo y a un hotel

Luego de que las sospechas fueran en aumento, la chica optó por seguirlo a su trabajo.

Para su sorpresa salió del negocio con un empleado. Aun así, pensó que los dos verían a chicas en otro lugar. Sin embargo, al llegar al hotel la historia fue muy diferente.

“Yo dije: ‘evidentemente, se van a tomar, se van con unas mujeres’. Se los juro que jamás me pasó por la mente nada entre ellos”, explicó.

Después de pedir la habitación de al lado y confrontarlo, su marido le confesó su homosexualidad, además de que ya llevaba cierto tiempo saliendo con su compañero de trabajo.

“Luego de descubrir la infidelidad de mi esposo, comencé a entrar en una etapa de ansiedad y escuchaba una voz que me decía: ‘hazte daño’, y yo intenté quitarme la vida. Tuve que ir al psiquiatra porque pensé que nunca iba a superar que mi pareja me hubiera sido infiel. Ahora lo he superado y ya somos amigas”, concluyó la historia.