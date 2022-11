Panelista de “Zona de Estrellas” se fue con ventilador contra Luis Sandoval: “Me carga que mienta en pantalla”

El periodista Luis Sandoval relató en el último episodio del programa de Instagram Que te lo Digo, donde comenta sobre el espectáculo nacional junto a Sergio Rojas y Paula Escobar, que fue discriminado en el programa de Mega, “Mira Quien Habla”. Pero un colega suyo ahora lo trató de mentiroso.

El panelista de “Zona de Estrellas”, Pablo Candia, aseguró que “yo creo que esta es la quinta o sexta noticia que inventa este caballero”.

“Inventó que había salido en silla de ruedas de TVN, súper mal, complicado y eso es mentira porque yo estaba ahí, eso es falso. Después anda diciendo que tuvo un amorío con el hijo de Julio Iglesias y resulta que dijo que cuando lo entrevistó era mucho mayor (el hijo del cantante) y tienen la misma edad”, dijo con todo Candia.

De acuerdo a las declaraciones recogidas Mira Lo que Hizo, el periodista siguió tirando descargos contra Sandoval. “Me carga que mienta en pantalla, por algo yo no le creo, esta es otra mentira más. Mire que no lo dejaron salir en pantalla porque no es rubio... ¡¿cuándo en la vida?!”.

Las declaraciones de “Luchito Lágrimas”

“Cuando yo estaba en Mira Quién Habla era notero como todos nosotros alguna vez en la vida, y una vez yo hice un enganche, que es cuando presentas la nota. ‘Estoy aquí, en el Parque O’Higgins’, presentando este evento”, explicó Sandoval.

Con nostalgia Luis recordó que “Me veía súper bien”. Sin embargo, la alegría que experimentó por su trabajo le duraría bien poco, porque unos minutos después ocurrió una impensada situación.

“Resulta que después sale al aire (la presentación que realizó el periodista) y el director puso el grito en el cielo porque yo estaba en cámara”, le contó a Paula y Sergio que lo escuchaban atentamente.

“Me mandan a llamar a la oficina de este director y me dice ‘¡nunca más te pongas en cámara!’. Yo le digo ‘¿por qué? Mis compañeros también salen en cámara, también tengo derecho, quiero crecer como periodista’”, reclamó de vuelta Luis Sandoval.

Lo que jamás se imaginó fue la respuesta que le dio el director, la cual lo marcó claramente hasta el día de hoy: “La diferencia es que los únicos que tienen derecho a salir en cámara, en aquella época en Mega, son los periodistas rubios de este programa”.