“Son todos unos cobardes”: Carmen Gloria Arroyo se enojó y le paró los carros a hombre acusado por violencia intrafamiliar

Carmen Gloria Arroyo fue protagonista de un tenso momento con un hombre acusado de violencia intrafamiliar, esto tras responder de mala forma a las personas del set.

Todo comenzó cuando en el programa de TVN expusieron el caso de Ema, quien se encontraba denunciando a su expareja, Alfonso, de quien está separada hace 24 años a causa de sus reiterados maltratos.

Al estudio llegó en compañía de su hermana, Elizabeth, lo que desató el enojo del hombre: “Yo vengo a discutir el problema con mi esposa, no con ella. Si no (se va), yo me retiro no más, señorita. No acepto que esté acá”, aseguró.

“¿Usted quiere decidir con quién tengo que hablar yo? (…) ¿Me está amenazando? Yo no he escuchado a la señora, no sé quién es”, lo frenó Carmen Gloria.

“Ahora entiendo por qué lo acusan de violencia intrafamiliar…”, comentó la profesional tras la insistencia del hombre.

No pagaba pensión y quería arrancar

Posteriormente, Ema contó lo mal que lo pasó en su relación con Alfonso y como no se hizo responsable de la pensión de sus hijos. Frente a estas palabras, el hombre intentó defenderse insistiendo que su exmujer fue “irresponsable” con sus hijos.

Estas palabras desataron la furia de Carmen Gloria, quien lo encaró: “¿Usted pagó pensión de alimentos después que se fue de la casa?, ¿se hizo cargo de ellos?”, le consultó la abogada, y el hombre sólo atinó a decir que no.

“Entonces, ¿con qué cara me habla de responsabilidad?”, expresó la profesional.

No obstante, Alfonso siguió insistiendo en su inocencia y reclamó que Carmen Gloria no tenía cómo averiguar si existió violencia intrafamiliar. “No me ponga a prueba, porque usted sabe perfectamente cómo lo sé”, replicó ya sin paciencia.

“Son todos unos cobardes, todos: tratan de salir corriendo, porque se asustan; ninguno quiere hablar del problema; y creen, ilusamente, que me pueden explicar por qué golpearon”, lanzó.

Minutos más tarde, y luego de que el hombre aceptara renunciar a los bienes que compró Ema cuando aún estaba casado con él, la abogada lo invitó a retirarse del estudio de TVN.

“(Ahora) se puede retirar y salir corriendo, como pretendía”, le comentó.

“Ok, gracias, porque yo vine a eso no más acá (...) No soy payaso para la gente”, respondió el denunciado.

“Lo fue con su familia, con eso basta”, le contestó Carmen Gloria ya harta de la actitud del hombre.