“Aprendí a nunca despedirte de alguien mal”: Pancha Merino reflexionó sobre el trágico final de una relación

En el panel de “Tal Cual” se instaló el tema de las relaciones y la soltería, en este contexto Pancha Merino recordó una relación amorosa que tuvo, la cual tuvo un trágico y lamentable desenlace.

“Todavía me acuerdo cuando lo vi en la India con su Harley Davison y no me pescaba. No hallé nada mejor que sacarle celos con otro tipo, pero a mí el otro tipo ni me gustaba. Lo único que yo quería era sacarle celos, irme de la fiesta con él y me vio po’, casi se murió y me fue a buscar”, continuó la panelista.

Pancha contó que mantuvo una relación con el chico que le gustaba, pero esa pareja murió a los 22 años en un accidente de auto, lo que le dejó una importante lección de vida. “Me dio pena, me pelié con él porque teníamos una relación amor/odio, cuando me fue a dejar al aeropuerto”, mencionó

“Yo le dije una sarta de pesadez para que se acuerde de mí y la próxima vez me respete, pero no hubo próxima vez”, agregó Merino. “De eso aprendí a nunca despedirte de alguien mal porque uno no sabe las vueltas que tiene la vida”, concluyó la actriz.