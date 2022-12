Bad Bunny fue el artista más escuchado de Spotify a nivel global en el 2022

Como cada fin de año, la plataforma de música Spotify liberó los resultados de lo más escuchado por los usuarios, tanto individualmente como a nivel global. El cantante puertorriqueño Bad Bunny se coronó como el artista más escuchado en el mundo durante este 2022, mientras que la canción más reproducida fue “As It Was” de Harry Styles.

No obstante, pese a que el tema musical más escuchado no fue de “El Conejo Malo”, sí tuvo dos álbumes dentro de los 10 más reproducidos , liderando la lista con su último trabajo, “Un Verano Sin Ti”, y en el octavo lugar se encuentra su disco YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana).

Dentro de la lista de las 10 canciones más escuchadas, hay 3 de Benito Martínez (Bad Bunny): en cuarta y quinta posición, “Me Porto Bonito” y “Tití Me Preguntó”, respectivamente, y novena está su tema “Ojitos Lindos”; todos pertenecientes a su último disco ya nombrado.