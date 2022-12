“Casi morí”: Karen Connolly reveló que se dedicó al baile por una grave enfermedad que tuvo en su infancia

Karen Connolly será una de las cuatro invitadas de este sábado en el programa “La divina comida”, de Chilevisión, espacio que traerá de regreso a cuatro destacados integrantes del extinto “Aquí se baila”, de Canal 13, lugar donde recordará sus inicios en el baile y el delicado motivo de salud que la llevó a decidirse por la danza.

Una enfermedad pulmonar que, a sus cinco años, casi le costó la vida, y que posteriormente le significó un largo proceso de rehabilitación a través de una serie de ejercicios físicos y vocales.

La revelación de Connelly en “La divina comida”

“Yo tenía neumonía en los dos pulmones y cuando llegué al hospital me pusieron penicilina, y yo soy alérgica a la penicilina y casi morí”, contará la coreógrafa, cuyo testimonio sorprenderá a sus compañeros de programa, la actriz Francisca García-Huidobro y los bailarines Rodrigo Díaz y Neilas Katinas.

“Por eso empecé a bailar, porque el médico me dijo que ‘hay que rehabilitar el pulmón’ afectado con la neumonía”, explicará Connelly, cuya rehabilitación médica finalmente se convertirá en pasión por el baile y la danza profesional.

Francisca García-Huidobro y Karen Connolly. Fuente: Twitter @chilevision.

“Baila ballet, toca trompeta que requiere harta fuerza del pulmón, la trompeta la ubiqué y es para hombres, para el ballet no lo ubicaba, tomé mi primera clase y no quería más, lo único que quería hacer era el ballet”, señaló.

Karen Connolly. Fuente: Twitter @chilevision.

“Estuve cuatro meses en el hospital, no comí nada, no tenía ganas de comer nada. Entonces dije chocolate y me trajeron chocolate”, finalizó la coreógrafa, quien además tendrá un particular cruce de palabras con García-Huidobro al comentar de su relación con Julio César Rodríguez. “Es un cruce perfecto entre el feo de Julio César y la bella de la Fran”.

