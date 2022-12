Clara Chía Martí ha transformado su forma de vestir para no sentirse bajo la sombra de Shakira

Clara Chía y Piqué sin duda se han convertido en la pareja más odiada del espectáculo este último año, y es que, el público sigue enojado por las razones de la separación entre el futbolista y la cantante colombiana.

La verdad es que Shakira, desde sus comienzos a principios de los noventa, capturó a los amantes de la música a través de melodías pop y baladas que en realidad llegaban al público por su conmovedora letra.

Su fuerza en la música continúa vigente y no ha hecho más que ir innovando y transformando su material, incluyendo colaboración con grandes artistas como Rihanna, The Black Eyed Peas, Alejandro Sanz y Beyoncé. Shakira es un referente de la música latina y de eso no hay una sola duda.

Clara Chía cambia radicalmente su forma de vestir desde las duras críticas de los usuarios

Sabemos que los looks de Shakira han dado mucho de que hablar desde el comienzo de su carrera, quien mezcla la sensualidad, con el estilo rockero y gitano, tanto que ese estilo lo refrendó en su canción ‘Gypsy’, una pequeña oda a la esencia de la artista.

La presión que el público puede ejercer puede ser demasiada, eso es un hecho, y las comparaciones que ha enfrentado Clara Chía con Shakira han sido bastante fuertes, pues además de atacarla por ser una especie de manzana de la discordia, los internautas no han dejado que la novia de Gerard Piqué dé un solo respiro.

Es claro que Clara Chía no cuidaba tanto su estilo al principio de su relación con Piqué, pues en varias ocasiones fue captada por los paparazzi con looks desaliñados, poco cuidados y nada chic.

Las combinaciones de prendas no eran buenas, su aspecto descuidado se veía hasta en su cabello, que justo en una ocasión donde asistió a una boda con el futbolista Gerard Piqué, se le pudo ver el poco cuidado que le dedicaba al mismo.

La transformación de Clara Chía y la teoría alrededor de su cambio

Al parecer, cada crítica, fue vista y escuchada por la propia Clara Chía, quien en realidad se le pudo ver un gran cambio en su aspecto desde entonces. La joven, de 23 años, actualmente luce un poco más cambiada y un cabello mucho más peinado.

Los colores que utiliza en sus prendas son de colores neutros, entre ellos negros, grises, marrones y blancos, el sello que destaca en sus looks son las prendas oversized, que en realidad nunca ha dejado de utilizar, pero que antes no sabía combinar, haciendo que sus looks se vieran tan holgados que terminaban viéndose descuidados.

Mucho se dice acerca de que este cambio podría darse debido a que la joven busca que Piqué olvide a la colombiana, y deje de pensar en ella, aunque estas solo se quedan en especulaciones.

Lo que si es un hecho es que Clara Chía Martí busca cambiar su forma de vestir y habría que estar al pendiente sobre los nuevos cambios que hace en su persona.