“Como el ave fénix”: Ignacio Lastra regresó al modelaje con un desfile inclusivo

El 22 de agosto de 2017 es una fecha negra para Ignacio Lastra jamás olvidará. Ese fue el día en que el exparticipante del reality “Doble Tentación” de Mega sufrió un grave accidente automovilístico mientras viajaba con su pareja de ese entonces, Julia Fernández.

Aunque logró salir del vehículo antes que se incendiara por completo, el modelo sufrió graves quemaduras en el 80% de su cuerpo.

Han pasado más de cinco años desdes entonces, pero también un largo proceso de recuperación en el cual Ignacio tuvo que rehabilitarse física y emocionalmente, sin contar las innumerables cirugías reconstructivas a las que se sometió para retomar su vida.

Sin embargo, durante este tiempo había dejado de lado el modelaje, una de sus grandes pasiones que el joven de 32 años decidió retomar gracias a la original idea de una multitienda: Un desfile inclusivo.

De hecho, el mismísimo Ignacio Lastra quiso compartir la noticia en Instagram y contarles a todos sus seguidores por medio de una fotografía del evento, que publicó el miércoles en su cuenta de Instagram.

“Una fotito de lo que fue el segundo desfile inclusivo”, escribió en el posteo en el que muestra una fotografía de su paso por una pasarela al aire libre.

En seguida, la publicación se llenó de “likes” y comentarios positivos que destacaban la perseverancia que ha tenido Lastra desde su accidente para retomar todas sus actividades cotidianas, tal como consignó el sitio de Meganoticias

“Eres un ejemplo de perseverancia... realmente, felicidades y bendiciones”, “como el ave fénix. Me encanta verte cómo te has recuperado, me encanta tu manera de seguir adelante”, o “eres un hombre súper fuerte y valiente, pudiste con esto y más. Eres admirable”, son algunos de los mensajes que recibió el exchico reality y que destacó el mencionado sitio.