Como una princesa Disney: estos looks de Anya Taylor-Joy parecen de cuento de hadas

Si hay un referente para la moda contemporánea es Anya Taylor-Joy, la actriz de 26 años de ascendencia argentina y nacida en Miami, Florida. El éxito llegó a ella cuando interpretó a Thomasin en La Bruja de 2015, posteriormente, protagonizó la miniserie de Netflix Gambito de Dama en 2020.

Parece que los papeles donde se adentra a mundos oscuros, de suspenso y tenebrosos, pues el año pasado forma parte del cast de El Misterio de Soho y estrenará su película The Menu, las dos rondando temas del cine de terror y comedia negra.

Anya Taylor-Joy, como un ícono de la moda

Anya Taylor-Joy, se ha consolidado como un nuevo símbolo de la moda, tanto que alfombra que pisa, causa furor entre los medios de comunicación y amantes de la industria, pese a que ella declaró en su momento que a ella no le gustaba mirarse al espejo porque sentía que su cara era rara, lo cierto es que cautivó a mucha gente alrededor del mundo.

“No me gusta nada mirarme al espejo, mi cara es rara. Pero hace mucho tiempo comprendí que preocuparme demasiado por mi aspecto, no era bueno ni para mi salud mental ni para mi carrera. Si los demás me ven bella, tanto mejor” , explicó Taylor-Joy en una entrevista.

También comentaba en su entrevista realizada en 2021, que aún le parece impresionante ver su cara en carteles por las calles. Además, ha protagonizado portadas de revistas como Vanity Fair, Harper’s Bazaar, Vogue, Elle, W y Marie Claire.

Los looks de ensueño de Anya Taylor-Joy

Si de algo se caracteriza esta actriz es por apostar por aquellos toques bizarros y hasta barrocos a la hora de vestir, utilizando aquellas piezas que brillan por su excentricidad y por la exuberancia que hay en ellas, claro sin caer en lo vulgar. Esto poco a poco se ha vuelto un sello de Anya Taylor-Joy que ha ido haciéndola de ella una nueva it girl del momento.

Una enorme falda que parece que está hecha de rosas

En este look para Vogue podemos ver a la actriz de 26 años utilizar un look que parece de princesa de Disney, con un estilo messy en el cabello y mostrando que lo suyo es la extravagancia.

Un look de lunares que formó parte de la edición de Harper’s Bazaar en épocas de pandemia

Este look de lunares hecho por tul de gran volumen añaden ese toque divertido a la actriz y además, la extravagancia no se pierde y ese look chic, tampoco.

Como si la hubieran sacado de una obra de arte Renacentista

Para la edición de Harper’s Bazaar Reino Unido, la actriz formó parte de un shooting donde mezclaban a su talento con el arte, haciéndola parecer que había escapado de uno de los cuadros que aparecen en la sesión.