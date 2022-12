Conoce la enfermedad que Britney Spears reveló que padece

En los últimos años, Britney Spears ha sido fuente de preocupación y empatía para mas que solo sus fanáticos. Ahora, la famosa icono del pop ha compartido con sus seguidores de Instagram sobre una terrible enfermedad sin cura que padece.

La estrella del pop de 40 años reveló que tiene una lesión a los nervios del lado derecho de su cuerpo y que a raíz de esto sufre de mucho dolor en ocasiones y trastornos del sueño.

La interprete de ‘Toxic’ dijo que se despierta “como tres veces a la semana en la cama con las manos completamente adormecidas” y una sensación de “hormigueo” en el lado derecho del cuerpo que se le dispara hacia el cuello. “La parte que más me duele es la sien... arde, y da miedo”.

La revelación la hizo en una publicación acompañada de un video en donde aparece bailando, señalando que si bien “no hay cura” para su afección, el baile ayuda a aliviar los síntomas.

Spears además explicó que “a veces, el daño a los nervios se produce cuando no recibes suficiente oxígeno en el cerebro... tu cerebro literalmente se apaga... bla, bla, bla, lo de siempre... en ese lugar no respiraba cuando estaba allí... el daño a los nervios hace que partes de tu cuerpo se entumezcan.”

“Los últimos tres años desde que salí de ese lugar he estado en un leve estado de inconsciencia... no podía enfrentarlo”, dijo Britney, referenciando al centro médico en el que Spears fue internada en contra de su voluntad en 2019.

“Es divertido, sin embargo, cuando bailo, no siento el dolor,” ella contó. “Es como si mi mente literalmente fuera a un lugar de mi niña interior. Y aunque ya no me muevo como solía hacerlo... de verdad creo que mi fe en eso me dio fuerzas... por la gracia de Dios por fin encontré un medicamento en el que en verdad siento que el oxígeno va a mi cerebro y a través de mi cuello... tengo los ojos más abiertos ahora y puedo sostener la cabeza correctamente. En cualquier caso, estoy mejorando mucho, puedo respirar...”

Estos comentarios llegan semanas después de que la cantante de Hit Me Baby One More Time escribiera en las redes sociales que está “traumatizada de por vida” después de su tutela de 13 años, y que es poco probable que pueda volver a realizar espectáculos en vivo, en una publicación de Instagram que luego eliminó.

“Estoy bastante traumatizada de por vida y sí, estoy j*damente furiosa, y no, probablemente no volveré a actuar solo porque soy terca y haré hincapié en esto,” escribió, antes de terminar su mensaje con “pueden besarme el maldito trasero.”