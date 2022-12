“Él me consiente, es mi alma gemela”: Nicole “Luli” Moreno dice que su nueva pareja “es todo lo que quiero”

Nicole “Luli” Moreno confirmó este jueves su romance con el emprendedor y fisicoculturista, Ítalo Grottini, con quien lleva dos meses de relación amorosa que calificó de “amor puro”.

Luego de varias semanas de especulaciones de programas de farándula respecto de su ruptura con el arquero de Deportes Antofagasta, Ignacio González, el devenir romántico de la influencer chilena se había centrado en su pasión por el deporte y la preparación que realizó para ganar, por segundo año consecutivo, una competencia de físicoculturismo. Precisamente este logro fue el que le abrió las puertas a Moreno para iniciar su nuevo romance.

“Él me consiente, es mi alma gemela”, se apresura a señalar Nicole en entrevista con lun.com, primer medio nacional donde la blonda oficializó la relación con Grottini.

“Es todo lo que quiero, congeniamos muy bien. Me da un amor puro y leal, no hemos tenido peleas, es mi partner, mi confidente”, afirma la mediática, quien en sus dos meses de relación con el joven de 35 años ha conocido de gestos que le han permitido sentirse querida y respetada.

El nuevo amor de Nicole Moreno

“Me ha demostrado que me ama, no me pone límites en lo que visto, ni en mi personalidad. Primera vez que me dejan ser yo misma”, aclara Moreno, quien celebra que además haya encontrado el amor con un hombre que valora el deporte tanto como ella.

Es todo lo que quiero, congeniamos muy bien. Me da un amor puro y leal. — Nicole Moreno

“Así es. El deporte es algo muy importante en mi vida”, afirma.

Su nueva pareja, un ferviente cultor del fisicoculturismo, reconoce que ese amor por el deporte que profesa Nicole es el que terminó por consolidar su relación amorosa.

“En ella encontré todo lo que buscaba en una mujer: una compañera de verdad. Tenemos una compatibilidad del ciento por ciento. Nuestro gran panorama es entrenar y luego comemos algo rico y sano. Los fines de semana nos acostamos temprano para salir por la mañana a andar en bicicleta o trotar al aire libre, en el cerro San Cristóbal o en el Parque Bicentenario. Estamos súper afiatados”, indica Grottini, quien recuerda que el amor surgió en un gimnasio al que ambos asistían.

“No buscaba coquetear sino que hablar de lo que hacía cada uno y nos dimos cuenta que los dos estábamos solteros. Nos empezamos a gustar y desde entonces no nos separamos. Me alegra que sea tan alegre y disciplinada”, cuenta Ítalo, quien destaca el alto nivel de competencia de su nueva pareja.

“Me encanta Nicole, es muy competitiva en el fitness. Tiene muy buena cintura natural. Hacía muchos abdominales y eso agranda la zona media. Como quería que su cintura luciera mejor, le dije que parara de hacer abdominales”, cerró.