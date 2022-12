“El momento” de Raquel Argandoña que hizo retorcerse de la risa a Jordi Castell y José Miguel Viñuela

Mientras Jordi Castell hablaba de su romance con un escort en “Tal Cual” de TV+, Raquel Argandoña le preguntó cuánto cobraban por este tipo de servicio. El panelista le respondió que uno bueno, cerca de $70 a $80 mil.

“¿La hora o el momento?”, le consultó “La Raca”.

LEE MÁS: Jordi Castell reveló que tuvo intenso y fugaz romance con un escort: “La situación me dio mucho morbo”

Eso hizo que tanto Castell como José Miguel Viñuela explotaran en risas. “Me encantó ese concepto te juro, le voy a decir a mi señora que quiero que tengamos un momento”.

La confesión de Jordi

Jordi Castell comentó que tuvo un romance con un escort y que terminó tras ser “muy cartucho” con la relación.

Según lo relatado por el comunicador, conoció al hombre en medio de un cumpleaños de una amigo cuando volvió a Chile tras vivir un tiempo en Chicago.

“De repente veo a un cabro buen mozo, y lo que más me gustó fue que nos presentaron y me dijo ‘¿cómo te llamas?” y a mí eso me ralló, que no tuviera idea quien yo era”, recordó.

Posteriormente, todo se dio como cualquier romance: “Pinchamos, y pinchamos harto. En un minuto le dije ‘nos vamos a mi casa’. Él me dice ‘hay algo que tienes que saber, soy escort’. Lo miré y le dije ‘ninguna posibilidad de que yo te pague’”.

“Me dice ‘yo no te quiero cobrar’. Estuvimos saliendo como tres semanas”, contó Jordi, para luego confesar que sentía cierto “morbo” tras salir con esta persona y que no le cobraba.

“Contigo hago cosas que no hago con mis clientes”, le aseguró el joven.