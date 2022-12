Las canciones de Vicente Fernández y Juan Gabriel que fueron nombradas “cultural histórica” en Estados Unidos

El legado de Vicente Fernández y Juan Gabriel se mantiene vigente por medio de su música, y ahora se dio a conocer que serán incluidos en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, siendo un reconocimiento importante para la trayectoria de ambos.

A continuación, te compartimos los detalles y lo que necesitas saber sobre este logro de los cantantes.

Vicente Fernández y Juan Gabriel serán reconocidos

De acuerdo con información publicada por el Cactus Hispano del Congreso, “Chente”, con “El Rey”, y “Juanga”, con “Amor Eterno”, formarán parte del registro actual de la Biblioteca, en la que ahora serán 33 canciones las que conforman el copilado.

¿Qué otras canciones están?

En la lista seleccionada a partir de sugerencias que los usuarios de redes sociales brindaron también hay temas como “Las caderas no mienten”, de Shakira; el álbum homónimo de Rage Against the Machine, y “Feliz Navidad”, de José Feliciano.

¿Qué es el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos?

Se trata de una lista de grabaciones de sonido que “son cultural, histórica o estéticamente importantes y/o informan o reflejan la vida en los Estados Unidos”.

El registro fue establecido por la Ley Nacional de Conservación de Grabaciones, de 2000, que creó la Junta Nacional de Conservación de Grabaciones, cuyos miembros son nombrados por el Bibliotecario del Congreso.

Las grabaciones conservadas en el Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos forman una base de temas seleccionados anualmente por la Junta Nacional de Conservación de Grabaciones, para su conservación en la Biblioteca del Congreso.

La Ley Nacional de Preservación de Grabaciones estableció un programa nacional, para proteger la herencia de los sonidos.

Dicha ley creó el Registro Nacional de Grabaciones, la Junta Nacional de Preservación de Grabaciones y una fundación de recaudación de fondos.