Mientras Mon Laferte festeja que ya es mexicana, en redes sociales es atacada

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon, entregó este miércoles su constancia de naturalización como mexicana a la cantante chilena Mon Laferte.

En una ceremonia privada y junto a otras 102 personas que recibieron sus cartas, la interprete de “Tu falta de querer”, entonó a todo pulmón el Himno Nacional. El canciller dedicó unas palabras en las que destacó que “elegir ser mexicanos” es el más grande compromiso.

Con la admirada @monlaferte nueva compatriota, qué nos llena de orgullo.

“Estamos orgullosos de ser mexicanas y mexicanos, pero nadie nos preguntó. Nacimos en México, y lo amamos y lo defendemos. Pero ustedes están eligiendo nuestro país para tener su nacionalidad. Ser mexicanas y mexicanos. Y esa elección es el más grande compromiso que se puede tener, cuando eliges una nacionalidad”.

¡ @monlaferte cantando 🎤 el himno mexicano !

¡ Qué emoción 👏!

Y más haberle entregado en la @SRE_mx, junto al canciller @m_ebrard, su carta de naturalización como mexicana.

¡Viva México 🇲🇽!

Hilo 🧵.

Asimismo compartió en sus redes sociales el momento en el que Mon subió al podio a cantar y escribió: “Mon cantó nuestro Himno y la abrazamos como mexicana, muy bienvenida y querida”. Por su parte, la Senadora de la República Mexicana, Olga Sánchez Cordero, felicitó a la cantante.

Luego de haber vivido por 15 años en México, Laferte finalmente cumplió su sueño de naturalizarse. “Ya soy mexicana. Es muy lindo. Mi pareja es mexicano, lo mismo mis amigos; entonces esto es como la cereza del pastel”, comentó en aquel momento.

Dos grandes: Olga Sánchez Cordero y Mon Laferte en emotiva ceremonia de naturalización. 103 personas me dijeron "No nacimos en México pero México ha nacido en nosotras " al recibir su constancia. Mon cantó nuestro himno y la abrazamos como mexicana muy bienvenida y querida.

Pero mientras ella celebra y se muestra feliz por este logro, en redes sociales algunos usuarios se dedicaron a burlarse y hasta la llamaron “traidora”.

“Te felicito, que bien actúa Mon”. “Excelente, espero no verla más en Chile”. “Me parece excelente, gracias México por la gestión, pero les digo que Chile no se aceptan devoluciones”. “Qué bien !!! Que se quede por esos lados y no regrese nunca más”. “Que la traidora se quede allá y no vuelva”. “Traición a su país”. “Qué ganas de llamar la atención de esta señora”, se lee.

@monlaferte en su primer día como ciudadana mexicana.



¡Viva México!, exclamó.

También hubo quien la defendió y aplaudió su decisión. “Bravoooooo!! México te recibió y valoró tu trabajo..en Chile solo chacotean a los triunfadores. Chile no valoriza a NADIE.. Bien amo a México y a su Gente (otra chilena.. )”. “Se lo merece, en mexico es una artista muy respetada”. “Que bueno.. allá la valoran más y se hizo su carrera. Acá en chile somos chaquetas y no valoramos lo nuestro”. “Gran cantante , lastima que en chile no se valoro su calidad artística , felicidades!!! Mon”. “Los mexicanos nacen donde se les pegue la gana, felicidades ya eres mexicana”.

Recibir una carta de naturalización aprobada no es sencillo pues se requiere cumplir con diversas condiciones que incluyen aprobar el examen de historia y cultura de México y, de ser el caso, el de comprensión del español. Aunque en caso de reprobar se puede volver a presentar, sólo se permite intentarlo dos veces en el lapso de un año.

Mon ha sido blanco de críticas por sus decisiones pero ella no busca darle gusto a nadie

En octubre, la cantante sorprendió a sus fans al compartir las fotos más emotivas de su boda con Joel Orta tras años de noviazgo y un bebé al que dieron la bienvenida a principios de 2022.

La intérprete de Tu falta de querer es una de las mujeres más importantes de la industria del entretenimiento pues además de tener una prodigiosa voz, tocar múltiples instrumentos y componer poderosos temas, se ha involucrado en la lucha por los derechos de las mujeres en Latinoamérica.

Esto llevó a que muchos la señalaran de “incongruente” y de haber “cedido al patriarcado”. Laferte nunca ha hecho caso a las críticas pero deó claro que ella está ejerciendo su libertad de elegir, que es de lo que se trata la lucha feminista.