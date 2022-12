Protagonistas de “Brujas” responden a acusación de Mariana Derderián

En el último capítulo de “La Divina Comida”, Mariana Derderián reveló que no lo pasó nada de bien en las grabaciones de la teleserie “Brujas” de Canal 13 en el año 2005, donde dijo que fue discriminada por no haber estudiado teatro.

La actriz aseguró que durante la grabación la hacían sentir como “la escoria del elenco, de todas maneras”. No obstante su participación en “‘Brujas’ fue todo un éxito”.

Y fue así que en “Zona de Estrellas” intentaron contactarse con las actrices que interpretaron a las “Brujas”, es decir, María Elena Swett, Ingrid Cruz, Elvira López, Antonella Ríos y Lorena Capetillo.

De acuerdo a las declaraciones recogidas por Mira Lo que Hizo, Ingrid Cruz y Antonella Ríos sí se refirieron a las declaraciones de su compañera.

Cruz afirmó que “es muy extraño porque, particularmente en Brujas, fue la teleserie en la que mejor lo pasamos grabando. Para mí no es tema si una persona estudió o no teatro. Lo único que me podría enojar es que una persona no aprenda el texto o llegue tarde’”.

Por otro lado, Ríos precisó que era “raro porque esta fue la teleserie más buena que hemos grabado”.