“En la canción ‘Sexbomb’ me miró y me apuntó”: Marlen Olivari reveló que tuvo un pequeño coqueteo con Tom Jones

Marlen Olivari desempolvó una desconocida historia que vivió en el Festival de Viña del Mar durante el año 2007, en donde además de su Marlenazo, tuvo un pequeño coqueteo con Tom Jones.

Todo comenzó cuando la showoman estuvo como invitada en el matinal “Mucho Gusto” para analizar la parrilla de artistas que tendrá la jornada. En ese momento, la exMorandé con Compañía recordó la presentación del cantante británico en el certamen.

“Les voy a contar una anécdota, cuando yo fui jurado en 2007, tuve que ver en primera fila, donde está el jurado, en una ubicación privilegiada, tuve que ver a Tom Jones”, comenzó contándole a José Antonio Neme.

“¿Sabes qué? En la canción ‘Sexbomb’ él me coqueteó todo el rato, con sus tremendos ojos azules, me miró y me apuntó, y empezó ‘Sexbomb, Sexbomb’. Y después, ¿sabes qué me hizo?”, comenzó.

Ante la ansiedad de saber qué pasó, la animadora Karen Doggenweiler le preguntó: “¿Qué te hizo?”, a lo que Marlen le contestó: “Se levantó un poquito la polera y me mostró su guatita peludita, y me hizo ¡Grrr!”.

“¡Qué afortunada!”, le dijo la animadora de Mega. “Afortunada, muy afortunada me sentí”, respondió Olivari.