“Es un país muy correcto, honesto..”: Gabriele Benni reveló lo bueno y lo malo de Chile

El cómico italiano Acá los políticos no son corruptos, comparándolos con otros países, estuvo como invitado en “Socios de la parrilla”. En el programa, el exchico reality contó todos los detalles de su llegada a Chile y sobre lo bueno y lo malo de nuestro país.

Sobre su arribo a suelo nacional, contó que “estaba en Argentina y me encontré con un chilenito” para hacer un negocio ganadero aunque no prosperó. “A los dos años nos fue como la callampa, quebramos”, contó.

El fracaso de este proyecto determinó que Benni quisiera regresar a Europa y conoció a un chileno que le propuso que se fuera a Chile, porque “es otro país, otro mundo” y “yo le creí”. De hecho, “me gustó, fue amor a primera vista”, aseguró.

“Conozco muchos países, 56 países, pero el único donde me gustó que la gente (es) afable, amable, cariñosa, por la calle te dicen a dónde ir, te acompañan, fue en Chile”, explicó, y estas fueron las razones por las que decidió quedarse con su esposa e hijas.

“¿Te sientes chileno?”, le consultó Pancho, a lo que contestó “totalmente”.

“Bueno, yo soy italiano, pero quiero morir acá, yo amo Chile, me siento muy bien, tengo muchos amigos, la gente me encanta (...) cuando voy a Italia, cada dos o tres años, veo a mi familia , pero a los diez días quiero volver”.

“Más difícil que la chucha”

El italiano que ama nuestro país, afirmó que “lo bueno de Chile es que es un país muy correcto, honesto, donde uno puede trabajar tranquilamente, y eso no pasa en cualquier parte”, de hecho, agregó que “ustedes miran a huevo lo que tienen”.

Según las palabras del invitado al programa de Canal 13: “Acá los políticos no son corruptos, comparándolos con otros países, es lo mejor que hay”, enfatizando en que “es verdad, no quiero venir a tirar flores si no es verdad”.

“Es un país en que si uno quiere trabajar tiene mucho que hacer”, comentó dada su experiencia.

Eso sí, no todo puede ser bueno. Benni explicó que hay algo que le complica desde que pisó el suelo nacional. “Lo que no me gustó de Chile es cómo hablar: más difícil que la chucha”, lanzó.

“Tienen miles de sentidos, dobles sentido, parece código de guerra, no se les entiende”, criticó.