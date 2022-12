La promesa de Ben Affleck a JLo que parece que está rompiendo después de su extravagante boda

Jennifer López está viviendo su historia de amor con el amor de su vida, Ben Affleck, con quien rompió su compromiso hace 18 años, pero con quien finalmente se casó.

Luego de pasar por otras parejas, y tener a sus hijos, la pareja retomó la relación y probaron que estaban destinados a estar juntos.

Sin embargo, no todo es perfecto, y es que se dice que algunos hábitos de Ben molestan a JLo, al punto de haberlo echado de la casa, y ponerle algunas condiciones para volver.

En los últimos días la pareja ha reaparecido en público y se ha mostrado feliz, y JLo está tan enamorada que hasta le compuso una canción que estará incluida en su nuevo álbum This is me…Now, que saldrá a la luz en el 2023.

Ben Affleck y la frase que le escribió en el anillo de compromiso a JLo

Durante una reciente entrevista Jennifer López confesó que Ben Affleck le hizo una promesa desde que retomaron su relación.

Y es que en cada correo que se enviaban tras volver a hablar, luego que terminara su relación con Alex Rodríguez, el actor le prometía que esta vez no iría a ningún lado, dándole confianza y seguridad.

Ben no solo quiso que esta frase quedara en los correos, también se lo dejó escrito en el anillo de compromiso, que además eligió que fuera en tono verde, el color favorito de JLo.

En el anillo de 5 millones de dólares Ben escribió la frase “Not going anywhere”, es decir “no voy a ningún lado”, dejándole claro que su amor ahora sí es para siempre.

“Así es como Ben firmaba sus correos electrónicos cuando comenzamos a hablar de nuevo. Escribía como: ‘No te preocupes, no voy a ir a ningún lado’”, dijo en una entrevista.

Esto le dio a JLo la seguridad que necesitaba, pero muchos en redes aseguran que Ben está rompiendo la promesa, y que no durarán para siempre debido a sus comportamientos.

“Una promesa incumplida porque no ha hecho nada por ella”, “siempre JLo atrás de él, claro que no se va a mover a ningún lado si ella no lo deja”, “no creo que esa promesa dure mucho”, y “así son todos, hasta que te dejan o traicionan y más Ben”, fueron algunas de las reacciones en redes.