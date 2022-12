Los Montaner regresan con más este mes: los momentos memorables de los primeros capítulos

La familia Montaner Rodríguez nuevamente volverá a encantar a la audiencia este 28 de diciembre cuandse estrene la segunda parte de la primera temporada. Así lo Disney Plus a través de la cuenta en Instagram de Los Montaner. Con un singular video dieron la conocer la noticia a sus seguidores, que inmediatamente mostraron con emoción.

“¿Les contamos?”, “¡Sí hay que decirlo! el público lo está pidiendo (...) “ok, familia, la segunda parte de la primera temporada de Los Montaner sale este 28 de diciembre”, decían los integrantes de la familia para luego invitar a todos a ver a segunda parte de su programa.

Los seguidores comentaron: “Amé la primera, me sentí también de escuchar una serie hablando una mezcla de acentos”, “Vayan editando la segunda temporada porque el mismo 28 acabamos la primera 😂😂😂❤️ no nos hagan esperar un año porfaaaa”, “Hermosa Familia!!! Ojalá todas las flias del mundo fueran así!”

La primera parte se estrenó el pasado 9 de noviembre, con cinco capítulos: Somos como el café, No llores por mí, Argentina; Por la carretera, Mi premio vive en casa y La boda. Marlene comentó que no quería hacer el reality show, pues deseaba mantener la privacidad de la familia, pero “pasaron algunas cosas que me hicieron pensar que tal vez Dios quería que compartiéramos nuestra dinámica de familia “normal” con todas las situaciones típicas, altos y bajos pero con un plus fundamental Dios como base”,

Los cinco capítulos se lo devoraron los espectadores, quienes manifestaron que estaban cargados de mucha emotividad. Y estos fueron los mejores momentos que se vivieron en el estreno.

1. El cumpleaños de Marlene

Los tres hijos: Evaluna, Mau y Ricky, en complicidad con Ricardo se unen para sorprender al pilar de su hogar, a su madre y esposa Marlene Rodríguez en su cumpleaños. Saben que deben esforzarse porque es difícil de asombrar, por lo que deciden alquilar un yate y “tapizarlo” con fotos familiares.

2. El primer Grammy de Ricardo Montaner

La familia mostró todos los pormenores que se vive tras la preparación para asistir a un Latin Grammy, en especial cuando el jefe, el papá forma parte de los nominados. Hicieron partícipes a la audiencia de todo lo que sintieron cuando Ricardo se llevó el gran premio.

3. El primer nieto de los Montaner Rodríguez

Eva Luna y Camilo le dan el mejor regalo a su familia: llegó Índigo, una nena venía en camino. Muestran el crecimiento de la pancita de la menor del clan. Uno de los episodios más emocionantes fue cuando la pareja cantó por primera vez la canción Índigo, en un concierto.

4. La boda de Ricky y Stefi

La se conocen todos los pormenores de unión entre Ricky y la modelo argentina Stefani. Los preparativos, cómo escogió su vestido de novia, lo que siente cada uno de la familia, para finalmente mostrar el momento en el que se unen para siempre.