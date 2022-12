“Me tiro por la ventana...”: Ernesto Belloni habló del porrazo que lo dejó todo cortado

El comediante Ernesto Belloni, conocido también como “Che Copete”, estuvo en la primera edición del jueves de humor en “Podemos Hablar”, junto a sus excompañeros de “Morandé con Compañía”. Durante el segmento del “check-in”, el humorista le habló a Jean Philippe sobre sus desórdenes del sueño.

“Yo soy un sonámbulo peligroso, tengo sueños y pesadillas muy intensas, sueños muy agresivos y yo salgo disparado corriendo”, contó el humorista. Él señaló que ha tenido varios “eventos” debido a su sonambulismo. “Uno grande que tuve fue en Concepción, en la localidad de Penco, cuando estaba empezando a trabajar en esto”, relató.

“Era la primera salida con mi actual señora, estábamos de novio y nos dormimos como a las 3 de la mañana. Entonces, me levanto y me tiro por la ventana para afuera del segundo piso, caí arriba de un quiosco en la playa”, continuó Belloni, quien contó que el error fue cerrar la ventana y por eso quedó todo cortado.

“Menos mal que no estabas en el piso diez hue**”, le dijo el animador. “Por eso yo viajo con mi cinta, viajo con un rollo de cinta y esa la amarraba a la cama. Ahora los hoteles no tienen camas con patas de cacho, así que la amarro en el baño y me la amarro en la pata”, contó “Che Copete”.

“La cinta no llega a la ventana, así que si me voy a tirar, me queda la patita atrás. Me he tirado en dos ocasiones graves, las otras han sido chicas por la ventana para afuera no más del primer piso.

