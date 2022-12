Para que vea lo que se perdió: Shakira y todos los looks que usó para enfrentar a Piqué

Shakira volvió a reunirse recientemente con Piqué para sellar ante el juez el acuerdo por la custodia de sus hijos, luciendo igual de fabulosa que siempre.

Y es que la colombiana ha acostumbrado a sus fans a cautivar en cada una de sus presentaciones ante su ex, pues no se guarda nada para demostrarle lo que se perdió.

En especial, ahora que el futbolista hizo oficial su relación con Clara Chía Martí, quien es hasta 12 años menor que el español, por lo que la colombiana no duda de exhibir sus atributos cuando lo ve.

Shakira y los looks de la venganza en cada encuentro con Piqué

Desde hace un par de meses que los famosos están en conflicto por hacerse con la custodia de Milan y Pique, los hijos que procrearon en más de una década de amor y que actualmente tienen 9 y 7 años, respectivamente.

Esto porque la colombiana se hartó de tener residencia en España, donde está lejos de su trabajo y ya no cuenta ni con pareja ni con familiares, por lo que decidió que su futuro estaba en Miami, Estados Unidos.

Esto trajo complicaciones para Piqué y Shakira quienes no quisieron dar su brazo a torcer. Finalmente, los pequeños sí se mudarán con su madre a otro continente, pero deberán pasar todas las fechas festivas con su progenitor y la familia paterna.

No obstante, esto no parece haber limado las asperezas entre los famosos, quienes tuvieron que reunirse de nuevo en el juzgado el pasado primero de diciembre y “ni siquiera se miraron”, de acuerdo con los reportes de varios presentes.

Ambos llegaron a su cita en el Juzgado de Primera Instancia y de Familia N° 18 de Barcelona, España, por separado y presuntamente no se dirigieron la palabra. Eso sí, Shakira cautivó con un sobrio look, que como siempre, no pasó desapercibido.