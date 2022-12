Quique Neira recordó a conocida periodista que inspiró su canción “Armonía de amor”

El cantante Quique Neira recordó en el programa de La Red “Hola Chile” a la conocida periodista nacional que lo inspiró a escribir a famosa canción “Armonía de amor”. Con guitarra en mano, el exvocalista de Gondwana comenzó a entonar el hit del año 1997, cuando dejó de cantar y reveló que nació producto de un fallido romance, consignó Página 7.

“Lo que solo algunas personas saben, es que Armonía de amor yo se la escribí a una periodista que es conocida, pero nunca he dicho su nombre. Yo soy un caballero”, comentó Neira, generando la expectación de la animadora Julia Vial.

Además, reveló a corazón abierto que la relación solo duró tres meses y él pensaba que sería para toda la vida.

“Yo pensaba que (el amor duraría), pero no ocurrió. Al menos quedó la canción, que es un éxito a nivel continental”, comentó resignado.

Finalmente, a pesar de las insistencias se negó a decir el nombre.

“No puedo decir su nombre, pero la gente lo sabe. Se dio a conocer, y no fui yo. Yo soy el caballero, y mantuve (mi secreto) (…) No debí haberlo dicho”, concluyó el cantante entre risas.

“Tuve una relación con él”

Sin embargo, fue la propia periodista quien reveló años atrás que había tenido una relación con el músico y él había escrito una canción.

Se trata de Lucía López, quien en el extinto programa de Canal 13 “Sigamos de largo” comentó que el rastaman le dedicó una canción.

“Cuando los artistas están inspirados, andan buscando una excusa para aterrizar esas palabras (…) Yo no podría confirmarlo, tendría que decirlo él. Lo que sí puedo decir, es que yo tuve una relación con él. Eso es verdad, justo en ese período (en el que escribió la canción)”, fueron parte de sus declaraciones que realizó en mayo de 2018, consignó el citado medio.