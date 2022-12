Rodrigo Herrera habló del polémico episodio con su exesposa: “Nadie está preparado para una cosa como esa”

El periodista Rodrigo Herrera se sinceró en el programa “#Relaja2″ de TiempoX, sobre el polémico episodio que vivió con su exesposa, Denisse Flores. Su pareja lo acusó de haberla engañado con otro hombre y que los había pillado en la cama juntos, según lo que comentó en el programa español “First dates” a finales de abril de este año.

“Fue bien terrible por lo injusto, nadie está preparado para una cosa como esa. Pero también mirándolo con un poquito más de perspectiva, porque no ha pasado tanto tiempo (...) Como decía Óscar Wilde, cuando te calumnian, muchas veces no hay que dar tantas explicaciones, porque la gente que te quiere, ya te cree, no hay para qué demostrar nada y tus enemigos nunca te van a dar la razón”, contó Herrera.

Él mencionó que nunca quiso que su vida personal fuese expuesta, solo quería hacerse notar por su trabajo. “No es lo mío, yo me siento muy incómodo con esa realidad, por lo mismo he tratado de concentrarme el resto del año en mi trabajo”, continuó el periodista.

Rodrigo Herrera afirmó que se está sanando sobre este tema y el fin de una importante relación como la que fue su matrimonio con Denisse Flores. “Cuando se acaba un matrimonio y se termina una relación, lo mejor es tratar de sanar las heridas, y ese sanar heridas siempre implica abrazar al otro con cariño y decir la verdad”, agregó.

“Acá no ha habido ni cariño ni verdad. Por lo tanto, lo que espero en el futuro, al menos si es que no va a haber cariño, la verdad sea lo que predomine. Pasando cuatro años ya del fin de una relación, no hayan más motivos para volver a exponer situaciones que no vienen al caso, no se apegan a la realidad y no aportan a nada a ninguna de las dos partes. Salvo el afán de hacer daño, no hay otro objetivo”, concluyó el comunicador.