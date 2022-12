Rodrigo Herrera recordó el amargo episodio que vivió con Mauricio Israel: “No lo he vuelto a ver”

El periodista Rodrigo Herrera compartió en su entrevista con TiempoX, espacio donde habló brevemente sobre el amargo episodio que vivió con Mauricio Israel, a quien él consideraba su amigo. El comentarista deportivo terminó huyendo del país por acumular deudas sobre los 200 millones de pesos a finales de la década de los 2000′s.

“En un principio tenía harto poder, influencias dentro del canal, recordemos que el noticiero matinal parte con Mauricio Israel (...) Mirándolo en perspectiva, la situación laboral no se alteró, más allá que la situación personal se quebró”, contó a TiempoX.

Anteriormente en un programa de Chilevisión, Rodrigo Herrera entró en detalles sobre la traición de Israel, cuando este último le pidió que fuese su aval en la rehipotecación de su vehículo. “Yo aparecía en la deuda. En el fondo yo se lo estaba comprando, le estaba haciendo el favor para que le otorgaran un crédito, el cual no le iban a entregar”, relató el comunicador.

“Él después lo tenía que pagar entre la confianza de amigos, y después eso no ocurrió. Estaba en una situación compleja porque al hue** que le iban a cobrar era a mí”, explicó el periodista. Ese fue el episodio que él señaló como el quiebre de la amistad con Israel.

Para TiempoX, él mencionó que ese episodio está atrás, “de ahí en más no lo he vuelto a ver, esa es la verdad. Desde el 2008 que no lo veo (...) Es harto el tiempo, no había hecho el cálculo. Pero tampoco es algo que me importe demasiado”, señaló.