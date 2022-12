Yuhui Lee reveló que escogió venirse a Chile debido a su fanatismo por un reconocido jugador nacional

Fue una noche internacional en el programa “Socios de la Parrilla” de Canal 13, donde invitaron a personajes de la televisión que provienen de diversas regiones del mundo como Brasil, Italia y China. Yuhui Lee, el querido cocinero que se adjudicó como el vencedor de la última temporada de “El Discípulo del Chef”, contó por qué decidió venirse a Chile.

Lee tomó esta decisión después de la muerte de su mamá en 2012, que lo dejó con una depresión y sin salir de su casa por dos meses. Esto motivó al cocinero a irse del país, pero no quería viajar ni a Japón, ni a Corea debido a que estaban a dos horas en avión, él buscaba un lugar más lejos.

Así que Yuhui se preguntó qué era lo que le gustaba, y esto era el fútbol, en específico el equipo Barcelona y los jugadores Lionel Messi y Alexis Sánchez. Por esto, el cocinero decidió irse a vivir a Chile debido a su fanatismo por Alexis, que afirmó era lo único que conocía del país.

“Me vine con cinco maletas. Dentro traía una máquina para hacer arroz, una frazada, traje de todo porque pensaba que aquí no había nada”, contó Lee. Su abuela le aconsejó que se llevara de todo porque podría no encontrar mucho en Chile.

Yuhui llegó con una visa de estudiante y entró a la Universidad del Desarrollo, pero no entendía lo que los profesores decían ya que no manejaba el idioma, por lo que no continuó con sus estudios. Él trajo doce mil dólares, alrededor de 10 millones de pesos, y a los diez meses se los gastó, así que tuvo que ir a trabajar a la Vega vendiendo artículos de maquillaje por cuatro meses. Yuhui ya lleva alrededor de 10 años en nuestro país.