A Kate del Castillo le pidieron cambiar esto de su cuerpo y dio lección de amor propio

Kate del Castillo es una de las actrices más reconocidas de México, pero cuando aún estaba construyendo su camino a la fama le pidieron cambiar su cuerpo para poder brillar.

Esto, sin duda, fue un shock para la joven artista que tenía grandes ambiciones, pero se impuso su amor propio para darse a respetar tal como es, sin tener que modificar nada de su imagen para poder complacer a terceros ya que su talento hablaba por sí solo.

Kate del Castillo se negó a operarse la nariz y prevaleció en ella la autoaceptación puesto que sabía que no tenía nada de malo, sino que la sociedad quería que ella encajara en determinados patrones de belleza que no estaba dispuesta a cumplir

“Siempre quise ser diferente a todas, no igual a todas, yo sé que tengo una nariz grande, no una nariz perfecta, que me quisieron operar todo el tiempo, o sea, siempre me quisieron cambiar y yo nunca me dejé porque nunca creí en eso. Dije ‘esto es lo que hay’”, expresó.

“Mucho también era ‘si no enseñas no vendes’, esa frase tan mexicana y machista. Inseguridad siempre hay, yo decía ‘a lo mejor si no me cambio no voy a poder llegar a ser actriz’, porque me querían cambiar, después dije ‘no, entonces los que están mal son ellos, no yo’. Y gracias a Dios, tengo una familia que siempre me ha apoyado”, dijo conforme con lo reseñado por la revista Quién.

Afortunadamente Kate del Castillo no estaba equivocada y con el paso del tiempo, así como con mucho esfuerzo y disciplina, logró abrirse paso a producciones de primer nivel que la catapultaron a la fama.

Con esto se convierte en ejemplo de amor propio, así como otras actrices que sufrieron lo mismo como Lucero y Sarah Jessica Parker.