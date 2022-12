“¿Broma?”: La repetida crítica a Javiera Acevedo tras participación en Podemos Hablar

La bailadora de flamenco y ex panelista en programas de farándula, Javiera Acevedo, fue una de las invitadas al programa conducido por Jean Philippe Cretton, “Podemos Hablar”, donde sorprendió al aparecer en el estudio junto a sus dos regalones el “Negro” y la “Piki”.

“Rompes un récord, primera persona que ingresa a PH no con solo un perrito, con dos”, dijo el animador al ver a la rubia ingresando con sus mascotas de gran tamaño, lo cual habría sido “idea del equipo”, explicó el barman, Jaime Erasmo Figueroa.

“Son mis guagas, parte de mi vida. Criaron a mi guagua, casi”, señaló respecto a su bebé Kai.

“Cualquier persona que tenga perro y llegue una guagua al hogar, sabe lo que estoy hablando. Es algo mágico. Lo protegen desde que está en la guata”, comentó respecto a la tierna y protectora relación de sus perritos con su primogénito.

Javiera Acevedo

“Menos mal no tiene gallinas”

Sin embargo, a pesar de que estamos en época doglover y petfriendly, los usuarios en redes sociales criticaron que llevara sus mascotas a la televisión, comentando que los veían incómodos y no era el espacio para ellos.

“#PodemosHablarCHV menos mal la Javiera no tiene de mascotas gallinas o patos, me los imagino webiando en el estudio”, “Na que ver que lleve a sus perros. #PodemosHablarCHV”, “Broma Javiera Acevedo??? #PodemosHablarCHV o sea... Decir “no sé si amaré más a mi hijo que a mis perros”... Wtf???”, “Soy doglover a morir. Pero xq Javiera llevó al perrito al programa? Como q na q ver por respeto al programa xq uno no va al trabajo con sus perros y aparte q ese perrito no creo q esté muy cómodo ahí. O es pa llamar la atención? #podemoshablarchv”.

De igual forma, hubo quienes la defendieron y no le vieron ningún inconveniente.

“Era de esperar que en twitter abunden los weones llorones porque hay unos perros en el estudio wn ustedes están en su casa, no son productores ni invitados y andan llorando …están bien faltas de atención”, “Entré a ver de quien eran los perritos, y ya me enteré. No pensé que les molestara tanto y menos que fuera motivo de insultos, se pasaron #PodemosHablarCHV”.