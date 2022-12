Claudia Pérez tiene en capilla a Rodrigo Muñoz por las labores domésticas: “No sabe que existe la escoba”

Claudia Pérez fue la última de las invitadas que fue presentada en “Podemos Hablar”. El animador Jean Philippe Cretton al recibirla, le mostró un video de su pareja Rodrigo Muñoz cuando estuvo de invitado al mismo programa, quien habló de un incidente doméstico que enojó a la actriz.

El actor dijo que lo echaron de la casa por matar una planta en el jardín cuando estaba regando, al verlo Claudia exclamó: “¡Eso es mentira! ¡Qué mentiroso! (...) El que no haya regado la planta, esa gota que no cayó en la planta, fue la gota que rebalsó el vaso. Y por eso se fue de patada”, agregó.

“Rodrigo no sabe que existe la escoba, la aspiradora, él cree que solamente está la cocina y que se lavan los platos. Además que no me mató cualquier planta, me mató una camelia, son difíciles las camelias”, añadió la actriz.

“Yo que había hecho todo mi esfuerzo para mantener esa camelia, la moví un poco para el lado para que no le llegara todo el sol y por eso no la vio”, relató Pérez. Para más remate, esa planta se la había regalado su mamá.

