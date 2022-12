Javiera Acevedo está enamoradísima de su hijo Kai: “Es el amor más increíble que alguien pueda conocer”

En la última emisión de “Podemos Hablar”, la invitada que inauguró el capítulo fue Javiera Acevedo y en el clásico “check-in”, el animador Jean Philippe Cretton le preguntó cómo le ha cambiado su vida la llegada de su primer hijo Kai.

“Es una vida completamente distinta, parte de cero. Es todo nuevo, es otra Javiera, con conocimientos distintos, con mucho aprendizaje. Con una historia de vida para atrás, que tú dices ‘que bueno que hice todo lo que hice’. La vida es de verdad muy sabia y así me dejé sorprender, no soy guionista de las cosas”, contó.

El animador le preguntó si es que le tomó por sorpresa el embarazo o era algo de que estaba en campaña, ella mencionó que igual fue sorpresiva, pero sí quería tener un hijo. “Yo quería ser mamá y sentía que mi reloj biológico se iba agotando, yo quería congelar óvulos. Tenía la mente en eso y de repente, bum”, respondió la actriz.

“Lo he sabido súper llevar, me sorprende todos los días, es el amor más increíble que alguien pueda conocer”, afirmó Acevedo. “Si no hubiese tenido tendría toda la libertad del mundo, uno se cuestiona el tema de la libertad siempre, y no es de ser mala madre, pero tu vida cambia para siempre. Las personas que no quieren ser mamá, tienen todo el derecho de no serlo, hay que tener ganas de ser mamá”, agregó.

Jean Philippe le consultó sobre su relación con el padre de Kai, si era estable o de otra naturaleza, “bien, es normal, una relación correcta”, contó la actriz. Al ser consultada si estaban pololeando cuando Kai nació, ella respondió que no, que tienen una relación cordial, “lo que merece Kai”, terminó Javiera.

Revisa el capítulo aquí