La divertida llamada del hijo de Pamela Díaz que irrumpió en su podcast: “¡Estoy ocupada para pagar tus estudios!”

Pamela Díaz estaba en plena grabación de su divertido podcast “Hoy es Hoy”, junto a su co-animadora Chiqui Aguayo y su invitado Jordi Castell, cuando le llegó una llamada de su hijo Mateo. Esta simpática interacción provocó risas en todos los presentes.

“Mamá tengo que ir disfrazado, pero no tengo ni un disfraz”, partió su hijo Mateo, a lo que Jordi le sugirió que fuera de Adán con una hoja cubriéndolo, “¡Ay idiota! le respondió Pamela. “Pero, ¿cómo me preguntai el mismo día de Halloween?, no sé po’ hijo, ponte una bolsa y te pones dos ojos. Hijo, pesca mis sábanas, le haces dos hoyos y te lo pones en la cara”, le contestó “La Fiera”.

Mateo le dijo que no iba a hacer eso, Díaz se empezó a irritar y le dijo: “hijo estoy trabajando no puedo estar hablando de estas tonteras po’, vas a tener que esperar”. Su hijo le respondió que no porque se tenía que ir ahora, ahí “La Fiera” no aguantó más, “¡ya sabes que estoy ocupada para pagar tus estudios!”, respondió.

Su compañera de conducción le dijo a Pamela que le sugiriera a Mateo que llamara a su papá, “¡Puta llama al papá que haga algo po’ weon! Hijo estoy al aire”, comentó la animadora. Chiqui y Jordi a coro le propusieron que ocupara el vestido de Pamela de la gala de Viña, “tengo el vestido de la gala y no sé, póntelo de un peto, qué queris que haga”, dijo entre risas.

Su hijo finalmente se rindió y le respondió que ahí iba a ver qué hacía, la reconocida e icónica estrella de farándula terminó se despidió afectuosamente de su hijo. “¿Por qué no llaman al papá? Me estresan estos cabros de miércale”, Chiqui entregó su última sugerencia para Mateo, “que le pida la peluca con la que se casó su papá, ahí tienes un traje del terror”, comentario que despertó las risas de todos los presentes. “No seai maldita hue**, él pensaba que se veía bonito”, cerró Pamela Díaz.