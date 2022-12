“Literalmente, era una casa de...”: Javiera Acevedo habló de cuando pilló a su pololo poniéndole el gorro

La actriz Javiera Acevedo se presentó al punto de encuentro de “Podemos Hablar”, para hablar de una anécdota que vivió con una amiga cuando eran más jóvenes, quienes pillaron a sus pololos poniéndoles el gorro.

Ellas ya sabían que sus parejas eran mal portados, que se iban a despedidas de soltero con tuti y muchas cosas más. “¡Qué rabia me da cuando me acuerdo! Entonces, los seguimos, esta (su amiga) estaba chata y me decía ‘yo no aguanto más, esta es la última vez. Yo creo que estos gallos nos meten los cuernos, pero mal, así que acompáñame que los quiero desenmascarar’”, contó.

Acevedo no quería hacer el ridículo, pero su amiga estaba convencidísima que estos cuentos de que iban a asados con amigos, eran mentira. “Nos pegamos un pique como a Calera de Tango, atroz. Íbamos escondidas, nos vestimos de negro, nos reímos un montón el principio”, continuó la actriz.

Finalmente, encontraron los autos y llegaron nueve horas más tarde de que empezó el carrete, a la hora peak del leseo. “Literalmente, era una casa de..., no sé cómo los hombres pueden hacer eso antes de casarse, quizás por eso estoy sola. Los fuimos a buscar, habían más minas que hombres, todos con rush y las camisas rotas”, siguió relatando Javiera Acevedo.

Ellas encararon a sus pololos y afirmó que estaban en un estado deplorable. La actriz comentó que sus pololos estaban tan curados que no cachaban bien lo que estaba pasando, y el resto de las mujeres no estaban ni ahí. A pesar de esto, Acevedo y su amiga no estaban tan afectadas porque ya tenían claro que no iba para más y esa fue la gota que derramó el vaso.

“Imagínate toda la plata gastada ahí y a nosotras no nos llevaban ni a la esquina, esa era la rabia que más nos daba. No nos llevaban a ninguna parte”, concluyó.

