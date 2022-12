“Fue una cag... de proporciones”: Fran García Huidobro reveló conflicto en Gala de Viña

La animadora Francisca García Huidobro desclasificó en el programa “La Divina comida” de Chilevisión, algunas de sus polémicas anécdotas que le tocó vivir durante los 10 años que estuvo a cargo de conducir la Gala del Festival de Viña del Mar, recordando que en una de ellas quedó “una cagá de proporciones”.

Según contó a los invitados del programa de comida que, en una de las galas estaba invitada la mediática pareja entre Mayte Rodríguez y el actor mexicano Diego Boneta, quien interpretó a Luis Miguel en la serie de Netflix. Sin embargo, por temas comerciales y conflictos con auspiciadores, los pololos no podían aparecer juntos en pantalla. Por lo tanto, la Fran tuvo que ingeniárselas para separarlos, pero, al parecer, no resultó.

“De las cosas que me pasó en la Gala de Viña fue la que me pasó con la señorita Mayte Rodríguez y el señor Boneta. Y lo primero que se me dijo fue, por favor, el señor Boneta y Mayte Rodríguez no se pueden encontrar, porque son rostros de una marca que compiten con el auspiciador del Festival”.

“¡Bájate, anda a buscarlo, anda a buscarlo!”

Ahí con la orden recibida, Fran tuvo que improvisar porque, si bien, él desfiló solo por la alfombra roja, se le ocurrió esperar a su pareja y ahí quedó la grande.

“Bájate, anda a buscarlo, anda a buscarlo”, le decían a la animadora los directores del programa para que no se juntara con Mayte.

“La gente pensó que me lo quería agarrar, una especie de acoso sexual entre yo y el señor Boneta, pero era para salvar la situación”, explicó.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo, la marca auspiciadora de igual forma puso el grito en el cielo.

“Media hora después llamó la tienda de retail...se quería bajar. O sea, fue una cagá de proporciones.”, cerró.