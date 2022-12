Britney Spears llega a los 41 años: estos han sido sus looks más icónicos

Con un video bastante particular y sin una muestra de cariño por parte de su esposo, así llegó Britney Spears a sus 41 años, este 2 de diciembre. La Princesa del Pop publicó en su cuenta en Instagram un corto video en el que baila sin ritmo, ni sentido mientras vestía una tanga fucsia y una camisa blanca, con unos botines vaqueros blancos. Su cabello recogido y desprolijo.

“¡¡¡Edición diff ✍🏻✍🏻✍🏻!!! ¡Sintiéndome yo misma y con mi cabello despeinado! Asqueroso, ¡me gusta 😝😝😝! ¡Me siento yo misma 😘😘😘! ¡Psss estoy sintiendo mi camisa blanca!”, fue su mensaje de cumpleaños. Mientras que para Sam Asghari, el día de su compañera de vida pasó sin pena y sin gloria. Solo posteó en las historias de su Instagram, un video de una pastelería repleta pasteles de cumpleaños y dulces.

Los 13 años que estuvo bajo la tutela de su padre, James Spears, hicieron mella en la artista, quien ahora que ha ganado su libertad, pero parece estar encerrada en una casa, vigilada y grabada a través de un espejo, que recopila videos que preocupan a sus seguidores. No es la misma mujer que cosechó tantos éxitos.

Ahora la mayoría del tiempo luce desarreglada, con el maquillaje corrido, despeinada y con ropa que no le favorece. El video más aterrador fue uno publicado esta semana en el que vestía una bata de seda con un velo de novia. “Parece la protagonista de una película de horror”, decían sus fans. Cuando no publica este tipo de contenido, desafía las políticas de Instagram para posar desnuda.

Britney y sus mejores outfits

La cantante no solo conquistó al mundo con su música y coreografías, también con sus atuendos. Decir su nombre era referencia de buen vestir, era visualizar a alguna prenda de diseñador. Siempre fue atinada. A su paso por las alfombras rojas de los cientos de eventos a los que asistió, la intérprete de Stronger se posicionaba entre las mejores vestidas de las galas. Simplemente un ícono de la moda.

En un Versace para deslumbrar junto a Michael Jackson

En el 2001, la cantante hizo una entrada triunfal en el escenario donde la esperaba el Rey del Pop, Michael Jackson. Celebraban sus 30 años de carrera artística. Con un sensual vestido verde Versace la cantante interpretó The Way You Make Me Feel. Brilló, este atuendo fue recordado porque la hizo lucir despampanante en un momento histórico.

De jeans junto a Timberlake

La estrella sorprendió en la alfombra roja de los American Music Awards de 2001, cuando lució un peculiar vestido de jean, un look muy vaquero que marcó una época.

Súper rock en los VMA

Simplemente despampanante, la cantante llegó luciendo un ceñido vestido de cuero negro, que complementó con un gorro kepi, unos tacones punta de aguja con cordones hasta la rodilla y unos guantes de encajes. Ese 2002 fue memorable.