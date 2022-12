El nuevo “Tu día” sumó su primera baja con inesperada desvinculación de histórica notera

Un sorpresivo inicio de semana tuvo el matinal “Tu día”, de Canal 13, que pese a haberse consolidado estas últimas semanas como la tercera alternativa de audiencia, por debajo de los franjeados de CHV (“Contigo en la mañana”) y Mega (“Mucho Gusto”), sumó su primera baja en el nuevo ciclo conducido por Priscilla Vargas y José Luis Reppening.

Según pudo constatar Publimetro, la periodista Marilyn Pérez, quien llegó en 2014 a la estación privada del grupo Luksic, y que destacó como una de las figuras recurrentes e insignias entre los noteros del extinto “Bienvenidos”, fue sorpresivamente desvinculada por el canal ubicado en Inés Matte Urrejola.

Primera baja de nuevo matinal en Canal 13

Si bien Pérez había perdido cierto protagonismo en el renovado ciclo de “Tu día”, sus apariciones en pantalla no estaban tan alejadas de la agenda diaria del espacio conducido por Vargas y Reppening, ya sea con alguno que otro despacho en directo o como una de las periodistas que se desempeñó detrás de cámaras para el área de reportajes y denuncias del matinal.

Si bien aún no existe una confirmación oficial de parte de Canal 13, fuentes oficiales de la señal confirmaron a este diario la baja de Pérez, quien de esta forma pone fin a su estadía de casi ocho años en la señal, luego de haberse desempeñado como periodista del área policial en Chilevisión.

Ya en el final de “Bienvenidos”, donde Pérez fue una de sus noteras con mayor exposición en pantalla, la periodista dio algunas pistas respecto de su incierto futuro en Canal 13, que a pesar de mantenerla por más de un año en el staff de “Tu día”, nunca terminó por consolidarla con un rol tan protagónico como el que tuvo en el espacio conducido por Tonka Tomicic.

“Estoy muy agradecida de todo lo que he crecido y de todo el cariño del equipo de ‘Bienvenidos’. Llegué como un pollo y ahora siento que he crecido demasiado. Me emociona pensar en todo lo que he crecido estos últimos 10 años”, dijo en aquella oportunidad la periodista, quien en esta ocasión optó por el silencio al quedar “impactada” por la inesperada noticia.