Ella es la mujer que le ha dado más amor a Jessi Uribe, incluso más que Paola Jara

Las especulaciones sobre la situación matrimonial entre Paola Jara y Jessi Uribe sigue dando de qué hablar. Y ahora más desde que el intérprete de ‘Dulce Pecado’ ha demostrado que ahora le gustan las mujeres más reales.

Todo ello surgió tras la visita que hiciera el cantante de música popular colombiana a la capital risaraldense. Ahí no solo recibió los aplausos de su fiel fanaticada, sino que también recibió todo el amor y afecto de una mujer que le expresó sus más profundos sentimientos y que lo dejó tan impactado que no dudó en registrar ese momento en redes.

Se trataba de una señora de avanzada edad quien se lanzó en sus brazos y le aseguró que siempre se ha preocupado por él y que hasta reza por su salud y porque siempre le vaya bien. Esto le removió el corazón y dejó ver estaba muy necesitado de ese tipo de cariño tan real y sincero que al parecer hace rato no recibía.

Jessi Uribe quedó impactado tras recibir amor de otra mujer

“Que te digan que siempre oran por ti, que piden a Dios por tu salud: eso no tiene precio. Dios permíteme encontrar personas así todos los días de mi vida. Hace 3 años no venía a Pereira y me regalaron este hermoso recuerdo”, escribió Jessi Uribe en la publicación en la que además mostró ese momento tan mágico y con el que dejó claro que a través del amor que le regaló esta mujer se sintió pleno, incluso más que cuando está en brazos de su esposa Paola Jara.

“Somos muchos los que pedimos por ti en nuestras oraciones para que Dios y la virgencita siempre te protejan y te cuiden donde quiera que estés”, “Esas deben ser las admiradoras que deben tener los artistas. Bien Estelita”, “Muchos somos los que pedimos por ti y siempre te deseamos que vayas a donde vayas tengas la bendición de Dios”, fueron algunos de los comentarios que generó esta emotiva publicación.