“Estaba en todas las listas negras”: Adriano Castillo recordó como fue censurado su trabajo en dictadura

Adriano Castillo, el actor que hizo de su personaje “Compadre Moncho” un verdadero ícono de la sociedad chilena, reveló este fin de semana detalles casi desconocidos de la censura que sufrió durante la dictadura militar y que le impidió por varios años trabajar en televisión.

En entrevista con el programa de Youtube “Entre broma y broma”, de Luis Slimming, fue que el actual concejal de Quinta Normal dio cuenta incluso de su frustrada participación en el programa cómico del “Jappening con ja”, que ideo junto a Eduardo Ravani y Fernando Alarcón, y del cual fue marginado por uno de los militares a cargo de TVN.

“Costó trabajar. Porque como yo había participado en las dos campañas de (Salvador) Allende, estaba en todas las listas de la DINA, después de la CNI y todo. Pero afortunadamente a mí ni me agarraron, ni me cachetearon, nada. ¿Tengo suerte o no tengo suerte?”, inició Castillo, quien pese a mostrarse satisfecho con no haber sufrido ningún tipo de apremio ilegítimo durante la dictadura, sí se lamentó de la implacable censura que por años lo mantuvo fuera de pantalla.

La censura militar a Adriano Castillo

“El tipo con suerte, ¿viste? A mí si me hicieron una cosa, me objetaron solamente. Estaba en todas las listas negras. A pesar de que yo tenía muchos amigos en la tele. Por ejemplo, yo era amigo de Ravani, Alarcón, (Jorge) Pedreros. Antes del Jappening. Estamos hablando del año 78, cuando parte Fernando con el gordo Ravani (...) parten en Televisión Nacional”, contó Castillo, cuyos primeros acercamientos al proyecto del Jappening con ja se dieron gracias a su trabajo en el Teatro de la Universidad Técnica, donde compartió escena con Gladys del Río.

“Yo trabajaba en el Teatro de la Universidad Técnica con Gladys del Río, que pololeaba con Jorge Pedreros. Entonces ahí conozco a Jorge, yo. Y Jorge me empieza a llevar a la televisión. Participé varias veces. Pero tenía problemas, porque el jefe de seguridad me sacaba (...) el Jappening partió por allá en el año 76, 77, más o menos. Ya, el año 75, Ravani y Alarcón me llaman y me dicen: ‘Oye Adriano, estamos inventando un programa que sea como ‘Escape Libre’”, relató el actor, quien posteriormente explicó que dicho proyecto “era una obra francesa de varios episodios, en el que se demostraba el actuar de los hombres, de las mujeres”.

“‘Entonces, queremos hacer eso, así en episodios. ¿Hagamos un piloto? ¡Hagamos un piloto!’ Voy, hago un piloto, se llena de periodistas y ¡pah, pah, pah! Salimos en todos los diarios, qué sé yo. Y cuando se da el vamos, el jefe de seguridad nos dice: ‘No, ese señor no’. Y salgo yo. Me sacan”, recordó Adriano, quien tras aquella censura quedó al margen del Jappening, ya que sin él, Ravani, Pedreros y Alarcón convocaron a Maitén Montenegro y Gloria Benavides para debutar con el programa en TVN.

“Entonces queda trunco el equipo. Un tercio del equipo se fue. De ahí nace la idea del Jappening. De ahí parte. Empiezan a pensar, incluyen a Maitén Montenegro a Gloria Benavides y ahí parte el Jappening muy poco tiempo después”, finalizó.